América está de olhos postos no Alabama

Há muito em jogo nas urnas do Alabama esta terça-feira. A menos de um ano das importantes eleições intercalares dos Estados Unidos — que poderão alterar o equilíbrio de poderes no Congresso, atualmente controlado pelos republicanos, e que servirão, acima de tudo, para tirar a temperatura à administração de Donald Trump — os eleitores do estado do sul são hoje chamados a escolher o seu próximo representante no Senado.

As opções com que se deparam, apontam vários analistas e até membros do Partido Republicano, não deixam margem para dúvidas: o vencedor deveria ser o candidato do Partido Democrata, o advogado e ex-procurador Doug Jones. Mas a poucas horas de as urnas abrirem, continua a ser impossível antever um vencedor.

Não é comum republicanos defenderem um rival democrata, mas estas não são eleições típicas. Jones enfrenta Roy Moore, o candidato do partido no poder que já era dado a controvérsias e retóricas incendiárias enquanto juiz do Alabama e que, durante esta corrida ao Senado, foi acusado por várias mulheres de abuso e assédio sexual quando estas eram adolescentes.

Marvin Gentry / Reuters

Uma acusa Moore de a molestar quando ela tinha apenas 14 anos. Outra diz que ele a tentou violar quando também era menor. Mas nem todos os eleitores se deixam comover. Alguns acreditam que as mulheres receberam dinheiro para espalhar mentiras sobre o cristão conservador. Outros há que, apesar de fiéis ao partido, não querem dar o seu voto a um molestador de crianças.

Estes últimos contam com o apoio de vários membros eleitos do partido, entre eles o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, e o outro senador republicano do Alabama, Richard Shelby, que já se distanciaram do candidato — no domingo Shelby anunciou que não pode apoiar Moore porque "acredita" nas mulheres que o acusam e porque o estado "merece [um representante] melhor".

Contudo, nem todos estão alinhados contra o controverso juiz — a começar por Donald Trump, também ele acusado de assédio e abusos sexuais por pelo menos 19 mulheres (está à vista de todos que as alegações não travaram a sua eleição nas presidenciais do ano passado).

Na segunda-feira, na véspera da ida às urnas e já depois de ter dado o seu apoio público a Moore, o Presidente norte-americano divulgou uma gravação áudio a pedir aos eleitores do Alabama que votem no conservador cristão se não querem que a sua agenda presidencial seja "travada" a meio.

Dias antes, no final da semana passada e depois de participar num comício na Florida, Trump já tinha declarado no Twitter que o antigo juiz é a única escolha possível. "Um grande contingente de fãs e entusiastas de Roy Moore estiveram no comício ontem à noite. Não podemos ter um democrata liberal como a Pelosi e o Schumer, o Jones, naquele importante assento do Alabama no Senado. Precisamos do vosso voto para Fazer a América Grande Outra Vez! Jones irá sempre votar contra o que é preciso fazer pelo nosso País."

Ontem à noite, no encerramento da campanha e depois de um grupo pró-Trump ter posto uma criança de 12 anos a entrevistar Moore, o candidato republicano voltou a rejeitar as acusações de assédio e abusos e voltou também a questionar porque é que as mulheres esperaram 40 anos para virem a público.

Ao seu lado, o antigo chefe de estratégias da Casa Branca e coqueluche da extrema-direita americana, Steve Bannon, reforçou a ideia de que, sem uma maioria de votos para Moore, a administração fica em risco. "Quero tornar a América grande outra vez com o Presidente Trump. Quero a América grande mas também quero a América boa e ela não pode ser boa enquanto não voltarmos a deus."

Com a corrida renhida, a equipa de campanha de Moore e todos os que a apoiam estão a apostar as fichas no interior profundo do estado do sul, tradicionalmente conservador e cristão — onde, acreditam, é possível que suficientes eleitores republicanos votem em Moore mesmo que não gostem dele para impedir a vitória de um democrata.

Foi precisamente isso que aconteceu há um ano, quando Trump conquistou mais 28% de votos no estado do que Hillary Clinton. Quem vencer as eleições desta terça-feira irá assumir o assento do Senado deixado vago por Jeff Sessions quando Trump o nomeou para chefiar o Departamento de Justiça em janeiro.

Joe Raedle

Com menos de 24 horas até se conhecerem os resultados, alguns analistas e membros do partido da oposição acreditam que nem tudo está perdido. "Os democratas vão para estas eleições do Senado no Alabama confiantes de que sairão vitoriosos independentemente de quem ganhar — e muitos republicanos concordam com eles", aponta o correspondente do Politico Edward-Isaad Dovere.

"Se Doug Jones prevalever, os democratas esperam motivar mais a sua base, aumentar o recrutamento de candidatos e alimentar as angarições de fundos até 2018. [...] Mas a alternativa também não é má politicamente, dizem os democratas. Se Roy Moore vencer, vão passar o próximo ano a lembrar toda a gente que o Presidente acolheu o alegado predador de crianças no seio do Partido Republicano e a relembrar todos os comentários já proferidos por Moore contra muçulmanos e gays, a favor da visão que Vladmir Putin tem da América e a ideia romântica e nostálgica [do republicano] sobre o tempo da escravatura."

O senador Lindsey Graham é um de vários republicanos que concorda com a ideia de que uma potencial vitória de Moore pode ser a melhor coisa a acontecer aos democratas antes do final do ano — algo que manifestou publicamente este fim-de-semana sem temer problemas dentro do próprio partido.

"Ele vai ser uma árvore que não vai deixar de dar frutos aos democratas. Roy Moore será o novo melhor amigo dos [democratas] que se candidatarem [às intercalares] em 2018. Pensar que os republicanos podem ganhar [no próximo ano] com a bagagem de Roy Moore é bastante ingénuo."