Ainda Jerusalém. Acordo de paz entre Israel e a Jordânia posto em causa

O parlamento da Jordânia quer que o reino reveja as relações bilaterais com Israel, incluindo o acordo de paz assinado entre os dois países há 23 anos, após o Presidente dos Estados Unidos ter declarado que Jerusalém é a capital do Estado hebraico e não dos palestinianos.

Sob a proposta aprovada no domingo por uma maioria dos deputados jordanos, vai ser criada uma comissão para avaliar os acordos com Israel e que violações são imputáveis ao país com o objetivo de determinar se o acordo de paz de 1994 deve ser mantido ou cancelado.

Contudo, e como apontava ontem o diário israelita "Haaretz", "a decisão do parlamento jordano no domingo não significa necessariamente que os acordos de paz com Israel vão ser anulados". Isto porque, "para que uma decisão destas seja aprovada, é necessária a aprovação do governo, do palácio real e da comissão de conselheiros do rei Abdullah II da Jordânia".

Uma fonte política da Jordânia avançou ao mesmo jornal que é improvável que tal passo venha a ser concretizado, embora tenha referido que a votação parlamentar é importante por si só, "sem dúvidas um sinal da raiva sentida na Jordânia face ao reconhecimento de Jerusalém [como capital de Israel] por Trump".

Chris McGrath

Isto é importante porque é o reino hachemita da Jordânia que é o guardião oficial dos locais sagrados muçulmanos em Jerusalém desde o fim da Guerra dos Seis Dias em 1967. Entre eles conta-se a mesquita Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islão depois de Meca e Medina, que fica situada no Monte do Templo, na parte oriental de Jerusalém — aquela que os palestinianos querem que venha a ser a sua capital quando a solução de dois Estados for concretizada.

A votação deste fim-de-semana na Jordânia foi só mais uma das consequências da controversa decisão de Donald Trump, que na semana passada reverteu a postura de décadas dos Estados Unidos quanto ao futuro da cidade santa — que Israel diz ser a sua capital por direito desde a fundação do país em 1948 e cuja parte oriental, atribuída aos palestinianos nos Acordos de Oslo, está sob ocupação hebraica há meio século, a par da Cisjordânia.

Coptas dão nega a Mike Pence

Ontem, o primeiro-ministro israelita tornou-se o primeiro chefe de um governo hebraico a fazer uma visita oficial a Bruxelas em mais de 20 anos, com o objetivo claro de convencer a União Europeia a seguir o exemplo de Trump. Ao lado da chefe da diplomacia europeia, Benjamin Netanyahu disse estar seguro de que "todos ou a maioria dos Estados-membros" vão reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

Federica Mogherini cortou-lhe as asas e voltou a garantir que a postura da UE sobre Jerusalém não se alterou: com base nas sucessivas resoluções aprovadas pela ONU ao longo das últimas décadas, que definem a cidade como um "território ocupado", sublinhou que o futuro da cidade santa para judeus, muçulmanos e cristãos só pode ser decidido num acordo de paz.

É esta também a postura dos cristãos coptas do Egito, que perante o anúncio de Trump rejeitaram encontrar-se com o vice-presidente norte-americano quando este viajar até ao país na próxima semana, depois da sua visita oficial a Israel. Citando a decisão que veio "numa altura errada e sem consideração pelos sentimentos de milhões de pessoas", a Igreja disse em comunicado que se "recusa a receber Mike Pence".

Darrian Traynor

Em vésperas de uma importante reunião extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC), que foi convocada a pedido d Turquia para esta quarta-feira, o Líbano sugeriu no fim-de-semana às 22 nações da Liga Árabe (18 delas também Estados-membros da OIC) que considerem a hipótese de aplicar sanções económicas aos Estados Unidos da América por causa da sua decisão sobre Jerusalém.

Com as tensões em crescendo, e as tropas israelitas a reforçarem as detenções de palestinianos, incluindo crianças, nos territórios ocupados, o Presidente de França, Emmanuel Macron, e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, terão chegado a um acordo para tentarem forçar o Presidente norte-americano a reverter a sua decisão.

A informação foi avançada por uma fonte da presidência turca antes de Erdogan acusar Israel de ser um "Estado terrorista" — e de Netanyahu ter respondido que se recusa a "receber lições de moralidade de um líder que bombardeia aldeias curdas na Turquia, que manda prender jornalistas e que ajuda o Irão a contornar sanções internacionais".