O regresso à Lua e depois, “eventualmente”, Marte: os planos de Donald Trump

Já lá vão 45 anos desde que o Homem pisou pela última vez a Lua. Há mais de quatro décadas, a missão Apollo 17 chegava à superfície lunar. Agora, Donald Trump quer regressar, ou melhor, quer que os astronautas da NASA voltem. Esta segunda-feira, o Presidente norte-americano assinou a Space Policy Directive-1, uma diretiva dá luz verde ao “inovador programa de exploração espacial”. O que quer isto dizer ao certo? Trump não explicou muito nem a Casa Branca forneceu detalhes. Sabe-se apenas que o plano é, depois da Lua, levar o Homem a Marte.

“A diretiva que assino irá recentrar o programa espacial na exploração e descoberta. Marca um importante passo no regresso dos astronautas norte-americanos à Lua para um longo período de exploração. Desta vez não vamos apenas deixar uma bandeira ou uma pegada”, disse Donald Trump numa curta cerimónia que aconteceu na Casa Branca.

Embora não se conheçam os detalhes de como será desenvolvido o programa, na prática, a assinatura do documente permite que Robert M. Lightfoot Jr., administrador da Agência Federal, possa preparar e mandar missões tripuladas para a Lua. Uma vez ali, os EUA pretendem construir uma base de operações e partir, “eventualmente”, para “Marte e outros mundos”.

Segundo a CNN, a decisão surge na sequência da recomendação do Conselho Espacial Nacional. “Vamos ajudar a América a tornar-se uma força da indústria espacial, ganhar novos conhecimentos sobre o cosmos e impulsionar tecnologia incrível”, sublinhou Hogan Gidley, porta-voz da Casa Branca.

Esta pretensão espacial não é novidade, aliás ainda durante a campanha presidencial – e ao lado do vice-presidente Mike Pence - Trump garantiu que a “Florida e a América iram guiar o caminho até às estrelas”. Mas ao certo, o que pretende fazer a administração? Segundo “The Verge” recentrar o foco do trabalho da NASA não é a principal dificuldade. O que falta são fundos para tornar os planos em realidade.

Atualmente, a agência já gasta todos os anos cerca de quatro mil milhões de dólares em programas de exploração com humanos (pouco sobra para os restantes projetos). Os planos agora anunciados implicariam ainda mais dinheiro. “A Lua é [uma ideia fantástica], mas os planos e as parcerias importam mais do que datas e destinos”, defendeu Phil Larson, ex-conselheiro de Barack Obama para a àrea espacial, citado pelo “The Verge”.

Em 2005, a NASA estimava que a preparação e manutenção de uma nova missão tripulada à Lua poderia custar cerca de 104 mil milhões de dólares.