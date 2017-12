Netanyahu aterra em Bruxelas para pressionar UE sobre Jerusalém

O chefe do governo de Israel quer que os Estados-membros da União Europeia sigam o exemplo dos EUA e declarem que Jerusalém é a capital do seu país, e foi essa a mensagem que trouxe consigo esta segunda-feira a Bruxelas, naquela que foi a primeira visita oficial de um primeiro-ministro hebraico ao coração do bloco europeu em mais de 20 anos.

Aterrado em Bruxelas, Netanyahu foi recebido pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, e pelo anúncio já esperado de que a posição do bloco quanto à cidade santa não se alterou nem vai alterar-se – o estatuto de Jerusalém, defende a comissária, deve ser definido num futuro acordo de paz entre israelitas e palestinianos, ambos aspirantes a terem a sua capital na cidade santa.

O anúncio de Donald Trump na semana passada veio deixar os Estados Unidos da América isolados ao lado de Israel no que toca a um dos pontos de maior contenda no conflito de décadas entre israelitas e palestinianos, desde que o Estado hebraico foi fundado em 1948. O passo do líder norte-americano voltou a ser elogiado por Netanyahu à chegada a Bruxelas, sob o argumento de que Jerusalém é a capital do povo judeu há três mil anos.

Aos jornalistas, o líder israelita sublinhou que o Presidente norte-americano se limitou a "colocar os factos em cima da mesa" quanto a Jerusalém – cidade de importância extrema para os judeus mas também para as outras duas grandes religiões monoteístas, o islamismo e o cristianismo.

"Acredito que todos ou quase todos os países europeus vão mudar as suas embaixadas [em Israel] para Jerusalém, reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e envolverem-se connosco de forma robusta no que toca à segurança, à prosperidade e à paz", declarou o primeiro-ministro israelita.

Na semana passada, Trump não só declarou que Jerusalém é a capital de Israel como confirmou que já deu ordens ao seu Departamento de Estado para que comece a preparar a mudança da embaixada norte-americana de Telavive para a cidade santa.

Intocada pelas aspirações de Netanyahu, Mogherini declarou que a UE vai continuar a reconhecer o "consenso internacional" sobre Jerusalém, patente em sucessivas resoluções da ONU, onde a cidade é definida como um "território ocupado" desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e onde é defendido que o seu estatuto deve ser decidido num futuro acordo de paz entre israelitas e palestinianos.

Israel defende desde sempre que Jerusalém é a sua capital por direito; os palestinianos querem que Jerusalém Oriental, sob ocupação dos hebraicos há meio século, venha a ser a capital do seu futuro Estado quando a solução de dois Estados, agora mais distante, for concretizada.

"Acreditamos que a única solução realista para o conflito entre Israel e a Palestina é baseada em dois Estados, com Jerusalém enquanto capital de ambos", declarou esta hoje a chefe da diplomacia europeia. Em conferência de imprensa, Mogherini também condenou "todos os ataques a judeus em todo o mundo" – isto depois de a sinagoga da cidade sueca de Gotemburgo ter sido alvo de uma tentativa de fogo posto no rescaldo do incendiário anúncio de Trump.

Antes de partir para Bruxelas, Netanyahu foi recebido em Paris pelo Presidente de França, Emmanuel Macron, que lhe pediu diretamente que congele a expansão dos colonatos ilegais de Israel em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada como "gesto para a paz". O líder dos hebraicos rejeitou a sugestão e garantiu que o gesto "mais simples" é o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, ceder Jerusalém à mesa de negociações.