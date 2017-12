Morreu Max Clifford, o homem que vendia escândalos sexuais (alguns inventados) aos tabloides

O fim foi quase metafórico. Max Clifford, o homem que chegou a ter o poder de destruir a carreira de artistas, futebolistas e políticos expondo as suas vidas privadas nos tabloides de domingo, teve um colapso quinta-feira, quando limpava a sua cela na cadeia. Transportado ao hospital, sofreu um ataque cardíaco e morreu três dias depois. Embora muita gente o odiasse por outros motivos, eram crimes sexuais a justificar a pena de prisão que cumpria.

Em 2012, o famoso relações públicas caiu nas malhas da operação Yewtree, uma investigação policial desencadeada pelas revelações dos abusos impunemente cometidos durante décadas por Jimmy Saville, uma estrela da BBC. Saville morreu antes de ser julgado, mas o escândalo deu origem a uma onda de denúncias sobre crimes antigos, feitas por vítimas que geralmente eram menores à altura dos factos. Em 2012, Clifford foi acusado de crimes contra adolescentes, incluindo uma com 14 anos, cometidas entre 1966 e 1985.

Além de metafórica, a sua queda teve algo de justo, segundo o seu próprio critério. Quando estava em alta, ganhando milhões de libras por ano à conta de estragar casamentos e vidas profissionais, Clifford defendia-se alegando que as pessoas cujas histórias contava (e em parte inventava) eram alvos legítimos. Porquê? Por causa dos níveis de riqueza e privilégio de que gozavam. A exposição de affairs, socialmente falando, seria uma forma de equilibrar a balança.

Além de hipócrita - Clifford teve a sua dose de infidelidades sexuais, como de resto admitia -, o argumento acabou por se virar contra ele. Quando em 2014 se tornou o primeiro nome proeminente a ser condenado no âmbito da Operação Yewtree, ele próprio era rico e poderoso. A pena, oito anos de cadeia, ultrapassou largamente a expectativa geral. Mas não faltou quem visse nela um pagamento que chegava com décadas de atraso.

Um ministro com o uniforme do Chelsea a ter sexo com a amante

Para perceber a importância de Clifford numa certa fase da vida pública britânica, basta ver uma lista sumária das celebridades que protagonizavam as histórias com quem lidava: David Beckham, Ryan Giggs, Gary Glitter, O. J. Simpson, ministros da Defesa, deputados, escritores (Jeffrey Archer), magnatas (Muhamad al-Fayed)… A maioria dos casos tinha que ver com adultério, alguns com crimes sérios. Todos, de uma forma ou outra, afetavam a reputação dos atingidos. Umas vezes Clifford estava do lado da celebridade, outras do lado da (ou do) ex-amante. Umas vezes trabalhava para publicar a história, outras para a abafar.

Um dos seus alvos mais famosos foi um ministro conservador, David Mellor, cuja amante, uma atriz de origem espanhola, queria vender aos jornais a história da relação entre os dois. Clifford não se limitou a tratar do negócio, mas acrescentou ele próprio alguns pormenores: o ministro supostamente gostava de fazer amor vestido com o uniforme do seu clube, o Chelsea. Era um pormenor completamente inventado, mas foi aquilo que ninguém jamais se esqueceu. Mellor caiu em desgraça, foi obrigado a demitir-se. Em 2014, seria dos primeiros a congratular-se publicamente com a prisão de Clifford.

Dos Beatles às prostitutas

Maxwell Frank Clifford nasceu em 1943 no Surrey. Filho de um eletricista alcoólico, cresceu em circunstâncias materialmente difíceis. Deixou a escola aos 15 anos e começou a trabalhar: primeiro numa loja, depois em jornais. O seu primeiro golpe de sorte foi em 1962, quando o departamento de imprensa da EMI o contratou, justamente em vésperas de os Beatles se tornarem famosos.

Clifford reclamou uma parte do crédito pelo sucesso do grupo, mas parece não haver provas nenhumas disso. Certo é que a sua posição lhe permitiu lidar de perto com alguns dos maiores artistas do seu tempo, incluindo Judy Garland e Frank Sinatra. Anos depois foi trabalhar para outra agência e em 1970 criou a sua própria, continuando a lidar com entertainers e outras celebridades – mas não só.

Anos depois, começou a tornar-se notado. Primeiro graças a uma história inventada sobre um comediante que comia hamsters, a seguir com o tipo de casos a que o seu nome ficaria mais associado. Por exemplo, o de Pamela Bordes, uma prostituta de luxo que andava ao mesmo tempo com um ministro, um bilionário e dois editores de jornais nacionais.

Como essa mulher tinha conseguido um passe (cortesia de dois outros deputados) para entrar na câmara dos Comuns, o escândalo estava assegurado - e a fama profissional de Clifford garantida. Os tabloides nunca mais deixaram de lhe falar quando precisavam de uma boa história. Conforme ele reconheceu anos mais tarde num discurso em Oxford, muitas das mentiras que se liam diariamente nas manchetes eram dele…