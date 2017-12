Jerusalém. E agora?

Cinco dias passaram desde que Donald Trump anunciou ao mundo uma mudança de paradigma face ao conflito de longa data entre Israel e a Palestina. Na quarta-feira passada, cumprindo uma das suas promessas de campanha, o Presidente norte-americano declarou que Jerusalém é a capital do Estado hebraico e que, nesse sentido, os Estados Unidos vão mudar a sua embaixada em Israel de Telavive para a cidade santa.

A decisão foi recebida pelos aliados da América com críticas e pelo mundo árabe e islâmico com avisos e, esta semana, líderes de todo o mundo deverão continuar a tentar mexer os cordelinhos da diplomacia internacional na tentativa de reverterem uma decisão que só agrada a Israel e que veio aumentar os riscos de uma terceira Intifada nos territórios palestinianos que os hebraicos estão a ocupar desde 1967 – uma revolta que, para já, ainda não se concretizou, pelo menos não ao nível das duas anteriores.

Coro de críticas e pressões em crescendo

Este fim de semana, a Liga Árabe esteve reunida para, em uníssono e sem surpresas, condenar a decisão de Trump, declarando-a nula e exigindo ao líder dos EUA, o grande aliado dos israelitas, que volte atrás nesta tomada de posição "perigosa" – uma que, avisaram os 22 países, coloca os norte-americanos "numa posição enviesada a favor da ocupação [da Palestina] e que viola a lei internacional e as resoluções" aprovadas pela ONU nas útimas décadas, que ditam que Jerusalém é um território ocupado e que o futuro da cidade deve ser definido num acordo de paz entre os dois lados.

Assim declarou também o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que no dia a seguir ao anúncio de Trump esteve reunido de emergência para debater o explosivo passo. Assim terá declarado também Emmanuel Macron, o Presidente de França, que este domingo pediu ao chefe do governo de Israel que faça qualquer coisa para não arruinar as hipóteses de paz na região.

Aproveitando uma visita oficial de Benjamin Netanyahu a Paris, Macron rejeitou a hipótese de se dar início a um novo acordo de paz mediado por França ou por outros países. "Penso que não precisamos de mais iniciativas", declarou o líder francês. O que é necessário, como explicou aos jornalistas na capital, é que "o primeiro-ministro Netanyahu tome atitudes corajosas para com os palestinianos para se acabar com o atual impasse".

PHILIPPE WOJAZER

Macron também sugeriu que esses esforços pela paz devem começar com o congelamento da construção de colonatos na Cisjordânia em Jerusalém Oriental, a parte da cidade atribuída aos palestinianos nos Acordos de Oslo e que estes querem que seja a capital do seu futuro Estado – enormes bairros sobretudo habitados por judeus extremistas que, apesar de contrários à lei internacional, continuam a perpetuar a ocupação e a arruinar uma potencial solução de dois Estados.

Na sexta-feira, galvanizado pelo anúncio de Trump, o ministro israelita da Habitação, Yoav Galant, anunciou novos planos para construir mais 14 mil casas num dos colonatos em expansão na Jerusalém ocupada. Logo a seguir, e ao lado de Macron, Netanyahu rejeitou que os recentes episódios de violência na cidade estejam ligados ao controverso anúncio de Trump, alegando, pelo contrário, que a única motivação dos manifestantes é serem "contra a existência de Israel". E acrescentou: "Eis um gesto que ofereço ao sr. [Mahmoud] Abbas, [presidente da Autoridade Palestiniana], para que se sente e negoceie a paz. Isso é um gesto pela paz. Nada podia ser mais simples que isto."

A maioria discorda. A situação está longe de ser simples e as tensões continuam ao rubro. A par das nações árabes, reunidas sábado no Cairo, o Presidente da Turquia assumiu o papel de porta-voz da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC) para avisar ontem que a decisão de Trump não será fácil de implementar.

"Explicámos a todos os nossos interlocutores que a decisão dos Estados Unidos não respeita a lei internacional, a diplomacia nem a humanidade", declarou Recep Tayyip Erdogan num encontro do seu Partido para a Justiça e o Desenvolvimento (AKP), referindo-se a telefonemas feitos a vários líderes ao longo dos últimos dias, incluindo a Macron e ao Papa Francisco. "Com o roteiro que vamos criar durante o encontro da OIC, vamos mostrar que esta decisão não será fácil de implementar."

Movimentações

O encontro em causa vai ter lugar a 13 de dezembro, a próxima quarta-feira, dia em que as 57 nações islâmicas do mundo vão debater uma resposta concertada a Trump – isto numa altura em que algumas dessas nações, como é o caso da Malásia, já avisaram que têm os seus Exércitos preparados para agir em defesa de Jerusalém e dos palestinianos.

Antes disso, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão estar reunidos esta segunda-feira para, entre outras coisas, debaterem uma tomada de posição relativa a Jerusalém. No domingo, Netanyahu disse esperar que os líderes europeus sigam o exemplo dos EUA e reconheçam a cidade como a capital dos hebraicos. Mas é improvável que isso aconteça.

Naquela que é a primeira visita de um líder israelita a Bruxelas em mais de 20 anos, Netanyahu deverá enfrentar um bloco unido a opor-se à decisão, isto a julgar pelas declarações de Federica Mogherini, a chefe da diplomacia europeia, que ontem garantiu que a posição da UE não se alterou.

Depois desta reunião e da reunião da OIC dentro de dois dias, será a vez de Mike Pence, o vice-presidente dos EUA, viajar até Israel para reforçar a aliança entre os dois países. Segundo uma agenda provisória da visita oficial, publicada pelo site Axios, Pence vai aterrar em Telavive no próximo sábado e fazer um discurso no Knesset (parlamento israelita) antes de visitar o Muro das Lamentações na Cidade Velha de Jerusalém no dia seguinte – um momento que poderá agravar ainda mais as tensões na parte oriental da cidade santa, de extrema importância para judeus, muçulmanos e cristãos.

Mark Wilson

A viagem não vai envolver uma visita a Ramallah, a capital reconhecida dos palestinianos, na Cisjordânia ocupada. A Autoridade Palestiniana fez saber este fim de semana que o número dois da administração Trump não é bem-vindo à cidade depois do anúncio do Presidente americano, levando a porta-voz de Pence a lamentar a decisão "infeliz" de Abbas de cancelar a reunião que tinham agendada para a próxima semana.

Numa retórica de atribuição de culpas e responsabilidades, Alyssa Farah acusou Abbas de ter "abandonado a oportunidade de discutir o futuro da região" com Pence, acrescentando em comunicado que a administração Trump "continua empenhada em alcançar a paz entre israelitas e palestinianos".

Aos olhos da maioria, as palavras do governo americano não estão alinhadas com as suas ações e foi isso que o Papa Francisco pareceu voltar a sublinhar este fim-de-semana, num tweet críptico lido como uma crítica indireta ao Presidente Trump. "A atividade política deve ser verdadeiramente conduzida ao serviço da pessoa humana, em respeito da criação e do bem comum", escreveu o líder da Igreja Católica no Twitter este domingo.

Dias antes, Francisco já tinha criticado abertamente os EUA pelo seu passo relativo a Jerusalém: "Peço ao Senhor que a identidade [da cidade] seja preservada e reforçada em benefício da Terra Sagrada, do Médio Oriente e de todo o mundo e que a sabedoria e a prudência prevaleçam para evitar que novos elementos de tensão sejam acrescentados a um contexto global já de si agitado por tantos conflitos cruéis."

Depois da sua visita a Israel, Mike Pence também vai viajar até ao Egito, um dos países muçulmanos que estão a ser acusados de terem vendido as aspirações palestinianas em troca do reforço das relações com os Estados Unidos. No rescaldo do anúncio de Trump, o canal 10 israelita avançou que o Presidente egípcio e o rei da Arábia Saudita deram luz verde ao líder norte-americano para alterar o estatuto de Jerusalém e que as reações de condenação dos dois países foram hipócritas.

Face a isto, dezenas de jornalistas egípcios saíram às ruas do Cairo na quinta-feira acompanhados de centenas de cidadãos contra a decisão de Trump e contra o governo de Abdel Fattah al-Sisi, acusando o seu Presidente de ser um "sionista" que está a apoiar a expansão ilegal do Estado hebraico.