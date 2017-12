Explosão na baixa de Nova Iorque. 4 feridos ligeiros

Uma explosão ocorreu esta segunda-feira junto a um terminal de autocarros em Manhattan, nas imediações de Times Square. Desconhece-se ainda a origem da explosão que, segundo a polícia, deixou feridas sem gravidade quatro pessoas.

“A NYPD [polícia de Nova Iorque] está a responder a relatos de uma explosão de origem desconhecida na estação de Port Authority, perto de Times Square, em Manhattan”, lê-se na primeira mensagem publicada no Twitter cerca das 12h45 em Lisboa (8h45 em Nova Iorque).

Pelas 14h15, foi também através do Twitter que a polícia haveria de confirmar a existência de quatro feridos ligeiros.

De Nova Iorque chegaram ainda testemunhos que dão conta de, pelo menos, duas explosões, mas as autoridades ainda não confirmaram essa informação, refere a CNN. Segundo as agências internacionais, uma bomba artesanal foi detonada no interior de um túnel, tendo sido detido pouco depois o suspeito. Não está afastada também a hipótese de terem existido cúmplices.

Entretanto, várias estações de metro foram evacuadas. No local encontram-se dezenas de elementos e viaturas da polícia e dos bombeiros.

A porta-voz da Casa Branca garantiu que o Presidente Donald Trump está a acompanhar a situação. Já o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, está a caminho da zona do incidente.

[ Notícia em atualização... ]