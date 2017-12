Explosão em Nova Iorque. Autoridades dizem que travaram mais um atentado terrorista

O presidente da Câmara de Nova Iorque tem a certeza de que as autoridades conseguiram travar, esta segunda-feira, mais um atentado terrorista. Durante uma breve conferência de imprensa, Bill de Blasio assegurou ainda que o policiamento vai ser reforçado e que os nova-iorquinos podem circular pela cidade em segurança.

"Isto foi uma tentativa de atentado terrorista que, graças a Deus, o seu autor não conseguiu levar por diante", disse o autarca.

Durante o encontro com os jornalistas, Bill de Blasio apelou, por diversas vezes, a todos os cidadãos que se mantenham atentos e que não deixem de informar a polícia de tudo aquilo que lhes possa parecer suspeito.

“Hoje vão ver pela cidade mais polícias. Os nova-iorquinos têm de compreender que quando veem forças especiais com todo aquele armamento é para protegê-los. A polícia de nova Iorque está em alerta total para vossa segurança”, disse ainda o presidente Bill de Blasio.

Segundo as autoridades, o engenho de fabrico artesanal estava preso ao corpo de Akayed Ullah, um indivíduo do sexo masculino de 27 anos com passaporte do Bangladesh, que o detonou intencionalmente pelas 7h20 (12h20 em Lisboa) no interior de um túnel de ligação entre duas estações, ficando ferido com gravidade.

Três pessoas que passavam pelo local também ficaram ligeiramente feridas, mas todas terão fugido pelos seus próprios meios. O alegado terrorista foi detido e encontra-se hospitalizado.

A circulação no metropolitano de Nova Iorque foi, entretanto, restabelecida. A polícia, apoiada com o FBI, já está a investigar a vida de Akayed Ullah.