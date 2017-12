Dois anos depois, Putin anuncia retirada das tropas russas da Síria

Dois anos depois de se ter aliado ao Presidente sírio Bashar al-Assad, Vladimir Putin anunciou esta segunda-feira a retirada das tropas russas da Síria.

Durante uma visita surpresa a uma base russa no noroeste do país, onde se terá encontrado com Assad, o Presidente russo disse ter tomado a decisão de “fazer regressar à Rússia a maior parte do contingente militar russo que está na Síria”. “Em cerca de dois anos, as forças armadas russas, em colaboração com o Exército sírio, destruíram os terroristas internacionais”, afirmou Putin, citado pela agência de notícias russa Interfax, sem contudo referir quantos soldados russos vão permanecer no país.

Putin terá sido recebido na base russa de Khmeimim, perto da cidade de Latakia, por Bashar al-Assad, o ministro da Defesa russo, Serguei Choigu, e o chefe das forças russas na Síria, o general Serguei Surovikine. Assad, por sua vez, terá agradecido a Putin a “participação efetiva” da Rússia na luta “contra o terrorismo”, assegurando que “o povo sírio não esquecerá o apoio dos militares russos”.

Já em novembro, durante uma visita a Sochi, na Rússia, Assad terá agradecido ao seu homólogo russo por ter “salvo” o seu país, depois de ambos terem trocado algumas ideias sobre uma eventual solução política para resolver a guerra civil que já dura há quase sete anos. Foi em 2015 que Moscovo se aliou ao regime sírio no combate ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), mas também na luta contra a oposição, a qual mantém presença em algumas regiões da Síria, nomeadamente na zona rural de Alepo, no norte do país.

Também no mês passado, representantes do regime e da oposição síria encontraram-se na capital do Cazaquistão, Astana, para negociar um acordo de cessar-fogo. Noutras iniciativas internacionais foi discutido o estabelecimento de áreas protegidas por acordos semelhantes. Acontecimentos recentes mostram, porém, que o regime sírio não tem respeitado o compromisso que assumiu. Basta ver o que tem acontecido no leste de Ghouta, nos arredores de Damasco, capital da Síria, com o bombardeamento de edifícios e outras infraestruturas. A região é um das quatro supostamente abrangidas por aqueles acordos de cessar-fogo.

Paralelamente, em Genebra, na Suíça, decorre a oitava ronda de negociações supervisionada pelas Nações Unidas, e em que participam membros da oposição e representantes do regime. Estes abandonaram as negociações há cerca de duas semanas, descontentes com as exigências dos seus opositores. Deveriam ter regressado à cidade suíça, e às negociações, este domingo, mas ainda não há qualquer sinal de que tenham efetivamente voltado.

Depois da visita à Síria, Vladimir Putin é esperado no Egito, para um encontro com o Presidente Abdel Fatah al-Sisi.