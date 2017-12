Cidadãos ameça maioria absoluta dos independentistas na Catalunha

A dez dias das eleições na Catalunha, uma sondagem divulgada esta manhã pelo jornal “El Español” mostra que dois partidos independentistas e um constitucionalista disputam, “ombro a ombro”, a vitória na corrida ao Parlamento regional, estando separados por escassas duas décimas.

A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) de Oriol Junqueras lidera com 21,4% das intenções de voto (30-31 lugares), os independentistas conservadores Juntos Pela Catalunha (JxCat) de Carles Puigdemont aparecem em segundo lugar com 21,3% (30-31 lugares), e na terceira posição está o movimento constitucionalista Cidadãos de Inés Arrimadas com 21,2% e igual número de lugares.

No quarto lugar encontra-se o Partido Socialista da Catalunha (constitucionalista associado ao PSOE) de Miguel Iceta com 14,1% (20-21 lugares) e em quinto a Candidatura de Unidade Popular (independentistas de extrema-esquerda antissistema) de Xavier Domènech com 8,2% (9-10 lugares). Tanto o Partido Popular (constitucionalista de direita) de Xavier García Albiol como a CUP (extrema-esquerda independentista) de Carles Riera ficam-se pelos 7-8 lugares com 6,1% e 5,9% das intenções de voto, respetivamente.

A confirmarem-se estes resultados, o movimento Cidadãos poderia comprometer uma maioria independentista no Parlamento regional, que tem um total de 135 lugares. Com efeito, ERC, JxCat e CUP somariam 68 a 70 mandatos contra 60 dos constitucionalistas PP, PSC e Cidadãos, movimento este que regista um crescimento constante nas intenções de voto nos últimos tempos.

As eleições regionais de 21 de dezembro foram convocadas pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, em 27 de outubro, no mesmo dia em que decidiu dissolver o Parlamento da Catalunha e destituir o executivo regional presidido por Carles Puigdemont.

Os partidos separatistas ganharam as últimas eleições regionais, em 2015, com 72 deputados, o que lhes permitiu formar um Governo que organizou um referendo de autodeterminação em 1 de outubro, considerado ilegal pelo Estado espanhol.