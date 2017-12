Chinês morre quando escalava edifício de 62 andares

Wu Yongning contava 26 anos e era uma estrela na rede social chinesa Weibo, onde mais de um milhão de pessoas seguiam habitualmente os vídeos em que exibia as suas escaladas, efetuadas sem equipamento de segurança, apenas com base no seu treino em artes marciais e num grande planeamento

O famoso escalador chinês Wu Yongning morreu numa queda ocorrida quando tentava subir um edifício de 62 andares em Changsha, capital da província chinesa de Hunan. A sua morte ocorreu a 8 de novembro, mas a notícia só foi confirmada nos media chineses um mês depois. Wu Yongning contava 26 anos e tinha mais de um milhão de seguidores na Weibo, rede social chinesa equivalente ao Twitter, que acompanhavam os vídeos em que exibia a escaladas de arranha-céus ,que efetuava sem equipamentos de segurança, apenas com base no seu treino em artes marciais e num grande planeamento. Os seus fãs começaram a expressar preocupação sobre um eventual acidente após ter deixado de publicar novos vídeos em novembro. Yongning havia trabalhado como duplo de cinema, mas passara a centrar a sua atividade nas escaladas, por serem mais lucrativas. A fatal escalada do edifício de 62 andares fora efetuada para obter um prémio de cerca de 12.800 euros, indicaram familiares ao jornal matutino “Xiaoxiang”. Não foi contudo explicado de onde provinha esse prémio. “Ele planeava pedir a namorada em casamento (no dia a seguir ao desafio). Ele precisava do dinheiro para o casamento e para tratamentos médicos para a sua mãe”, disse Feng Shengliang, seu tio por afinidade. O edifício de onde caiu apenas estava acessível ao público até ao 44º andar, referiu a sua namorada Jin Jin, ao “Beijing News”, mostrando-se convicta que ele terá tentado depois escalar os pisos superiores até ao topo.