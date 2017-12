Área ardida nos incêndios da Califórnia já supera tamanho de Nova Iorque

O mais destrutivo dos incêndios que continuam a devastar o sul da Califórnia expandiu-se significativamente este fim de semana, tendo já queimado uma área que supera o tamanho da cidade de Nova Iorque. Batizado Thomas, por ter deflagrado perto da faculdade Tomás de Aquino, o incêndio que continua a alastrar-se pelos condados de Ventura e Santa Bárbara já consumiu mais de 93 mil hectares de terreno no espaço de uma semana.

Alimentado por ventos fortes, o fogo corresponde, para já, ao quinto maior incêndio da história do estado norte-americano, depois de as chamas terem avançado mais de 20 mil hectares em apenas um dia. Ao início de domingo, as corporações de bombeiros que estão a trabalhar no combate aos fogos tinham anunciado que 15% do fogo já estava exinto, mas foram forçadas a rever o número para 10% à medida que as chamas foram alastrando a outras áreas do sul.

"Isto é um fogo ameaçador, certamente, mas temos muita gente a trabalhar diligentemente para o controlar", garante o xerife do condado de Santa Bárbara, Bill Brown. A operação está a ser dificultada pelos ventos fortes e secos que ajudam ao alastramento das chamas, mas também pela geografia do local, uma região montanhosa de difícil acesso para os bombeiros e os serviços de emergência.

"É uma zona muito difícil para combater fogos", defendia ontem Tim Chavez, analista do Departamento de Proteção e Combate aos Incêndios da Califórnia. "É muito perigoso e há um registo histórico de múltiplas fatalidades ocorridas ali ao longo dos anos" em operações semelhantes.

Desde 4 de dezembro, quando deflagrou o primeiro fogo na região, os bombeiros do estado conseguiram controlar a maioria dos incêndios, mas entre Ventura e Santa Bárbara, em particular perto do oceano, o fogo continua a conquistar terreno.

No espaço de duas semanas, 200 mil pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e cerca de 800 edifícios ficaram destruídos, números que deverão aumentar agora que as autoridades ordenaram a evacuação de partes de Carpinteria, um condado próximo da Floresta Nacional Los Padres, a cerca de 160 quilómetros da cidade de Los Angeles. Os meteorologistas dizem que os ventos de rajadas fortes esperados para esta segunda-feira deverão galvanizar o fogo antes de abrandarem ao final do dia.

No sábado, o governador da Califórnia, Jerry Brown, descreveu a situação crítica como "o novo normal", atribuindo o aumento dos incêndios em número e em força às alterações climáticas – que, declarou, poderão fazer com que as autoridades do estado e de outras zonas da América e do mundo passem a enfrentar isto "todos os anos ou a cada dois anos".

Até agora, vários bombeiros já sofreram ferimentos e uma pessoa morreu na sequência dos incêndios – uma mulher de 70 anos encontrada morta dentro do seu carro numa das rotas de evacuação do condado de Ventura. As autoridades da Califórnia já emitiram um alerta roxo – o mais elevado – perante o que dizem ser condições meteorológicas "extremamente críticas". Donald Trump, por sua vez, declarou estado de emergência no estado, cuja indústria agrícola multimilionária deverá ser duramente afetada pelos fogos.