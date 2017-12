Uma vida nova na Europa custa 3000 euros

Fazem-se ao mar em velhos barcos de madeira para atravessar os 225 quilómetros do mar Mediterrâneo entre Mahdia ou Sfax, na costa da Tunísia, e a ilha de Lampedusa, em Itália. Para fugir à pobreza, à miséria ou apenas para mudar de vida chegam a pagar 3000 euros pelo sonho europeu.

Para centenas desses migrantes irregulares o sonho acaba no mar. Uns morrem, não se sabe ao certo quantos. Alguns chegam ao seu destino e, tantas vezes, perde-se-lhes o rasto. Outros são recolhidos por barcos da Frontex, a agência europeia de fronteiras. Foi o que fez o navio patrulha oceânico da Marinha portuguesa “Viana do Castelo”, que esteve entre outubro e novembro a vigiar as águas entre a Sicília e a Tunísia, numa missão de controlo de imigração ilegal, mas também de salvamento. No total, foram salvos 145 migrantes.

Os resgatados do navio português já não são os refugiados da guerra da Síria, da Eritreia ou do Sudão do Sul, que encheram as imagens das televisões durante meses, em 2014 e 2015. São, na sua esmagadora maioria, tunisinos, e alguns argelinos.

“Se pensarmos bem, é o valor de uma vida que está aqui em causa”, sintetiza Madaleno Galocha, comandante do navio, na ponte de comando, no final de um dia de outubro, em que o “Viana do Castelo” resgatou 48 migrantes num barco, velho, quase sem combustível e em risco de se incendiar. A bordo estavam uma mulher e uma menina de cinco anos.

Aos migrantes, já depois de lhes ter sido distribuída água, bolachas e um cobertor para passarem a noite, o comandante disse que tinha sido “um milagre”. “Estavam perdidos” e dirigiam-se à Síria e não a Lampedusa, como queriam. Do meio do grupo ouviu-se “merci”, “shukran”. Podiam, finalmente, descansar após 14 horas de navegação em que mal tinham de comer a bordo, a não ser pão duro, e a suportar o cheiro a gasolina, óleo e urina.

Qualquer lugar, menos a Tunísia

Subiram a amurada do “Viana do Castelo”, sob a ordem de fuzileiros portugueses, com um misto de susto e alívio. Têm o discurso estudado. Como Madhila ou Salim, ambos jovens, 30 e poucos anos. Dizem fugir à crise, do desemprego na Tunísia. Para onde querem ir? “Para todo o lado, menos ficar na Tunísia”, disse o homem que se apresentou como Madhila.

Outro, Salim, num francês enrolado e com um olhar de medo, diz que à Tunísia liga-o a família, sim, mas que, sem emprego, não consegue viver. Se as palavras já escasseiam, atrás de um abanar de cabeça, à pergunta para onde quer ir ou onde arranjou o dinheiro para a viagem até Itália, responde com silêncio. Olha para o lado e afasta-se. Percebe-se porquê. Para alguns deles, os que se provar estarem ligados aos traficantes, o destino será um dos dois voos de repatriamento para a Tunísia. Quem tem cadastro, em Itália, por exemplo, também tem bilhete de regresso garantido. No grupo de 48 migrantes, sete foram detidos à chegada ao porto de Pozzallo, no sul da Sicília. E um deles foi Madhila.

josé sena goulão

Dos outros ninguém sabe muito bem. Com um “papel” das autoridades italianas, têm oito dias para deixar Itália. Segundo responsáveis da Frontex, uns tentam continuar, “a salto”. Se chegarem à Sicília, tentam depois ou trabalhar na Itália ou seguir mais para o Norte da Europa.

Os testemunhos destas pessoas enchem conversas no “Viana do Castelo”. A bordo estão dois agentes italianos, um da Guarda Costeira e outro da Guarda de Finanza, o equivalente à Polícia Marítima. Um deles, Máximo, foi responsável pelo porto de Lampedusa, a ilha-símbolo da crise dos refugiados de 2014, quando morreram aos milhares. Com ar calmo, e em inglês, relata operações de resgate que demoraram seis ou oito horas, o tempo que levou a recolher mais de cem pessoas de um barco naufragado. E mostra, no seu telemóvel, imagens chocantes do que encontrava a bordo quando ia recolher refugiados e imigrantes, como cadáveres a boiar. Ou ainda o caso do bebé, envolto em roupas velhas, salvo no último segundo, quando já todos abandonavam o barco.

Negócio de milhões

Na rota da Tunísia, os barcos são velhos, sem condições. O esforço é grande: atravessar 135 a 140 milhas nas águas do Mediterrâneo a uma média de 5/6 nós (10/11 km/h). Com mau tempo, chegam a ser mais de 24 horas de viagem até Itália, ao relento, ao vento, a levar com o mar.

Este é um negócio de milhões. Na informação da Frontex, há casos de grupos de migrantes que se juntam para comprar, por 80 mil euros, um barco e dar o “salto”. Ou de famílias que se endividam para ajudar pais, filhos, sobrinhos a viajar para a Europa. Os destinos são diversos. Como a França, para se reunirem a familiares. Mas muitos, pelo que dizem ao pessoal que os interroga, querem ir para os países do Norte da Europa, que dão melhores condições e apoio aos migrantes, como a Suécia.

josé sena goulão

Quantos sobrevivem a esta aventura não se sabe. Segundo números da Frontex, até inícios de outubro morreram 246 pessoas a tentar atravessar o Mediterrâneo, mas é impossível incluir nesta contabilidade todos os naufrágios.

Na estatística oficial da agência, regista-se uma quebra de 30% no número de migrantes a passar no Mediterrâneo, comparativamente a 2016, cerca de 111 mil contra os 157 mil do ano passado. E até inícios de outubro foram também detidos 241 facilitadores de redes de imigração ilegal.

Esta é também uma imigração diferente. Já não são refugiados. Na rota da Tunísia há quem tente, “muitas vezes pela terceira ou quarta vez, fazer a reentrada na Europa” e alguns deles “já foram expulsos da Europa por cometerem crimes”. São mais jovens, entre os 20 e os 40 anos, em alguns casos a viajar com a família, mulher e filhos, como aconteceu com os salvos pelo “Viana do Castelo”. Mas nesta missão foram resgatados grupos em que, para espanto da tripulação, havia quem tivesse iPhones 7 ou Huaweis P10, topo de gama, e gordos maços de notas, com 500, 600, 800 euros.

O trabalho do “Viana do Castelo” foi uma gota no oceano? “É uma gota no oceano, realmente. O nosso trabalho tem de continuar. A principal missão é salvar as pessoas, independentemente de elas estarem ligadas ou não a organizações ou a atos menos corretos. O que está aqui em jogo é a vida humana. E a vida humana sobrepõe-se a qualquer valor”, resume o comandante Galocha.

Nas ruas da cidade de Catânia, na Sicília, há homens, mais ou menos jovens, a pedir uma moeda em troca da limpeza do para-brisas dos carros. Alguns, de traço magrebino ou africano. Uns vão ficando, outros continuam viagem Europa adentro.

Exclusivo Expresso/Lusa