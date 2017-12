Mais dinheiro para a Grécia? Sim, em troca de 100 novas medidas

A Grécia não figurava na primeira linha das euronotícias económicas desde que, no fim de setembro, a União Europeia (UE) encerrara o procedimento por défice excessivo que vigorava desde 2009, depois de o país ter reconhecido que falsificara as contas. Regressa esta semana à agenda e novamente por boas razões. O sucesso em Bruxelas, com a revisão do programa de resgate e a aprovação de uma nova tranche de €5,5 mil milhões, rivalizam com o êxito diplomático da visita a Atenas do Presidente turco Recep Erdogan, rompendo um hiato de 25 anos.

Se tudo correr bem, o Governo de Alexis Tsipras pode festejar uma saída limpa do programa de resgate em agosto de 2018. O novo acordo com os credores tem, todavia, um longo caderno de encargos de 100 medidas que o Executivo de Atenas se comprometeu a aplicar.

São reformas em áreas sensíveis, como o sector da energia, administração pública, sistema financeiro, programas de coesão social e desempenho fiscal. Entre as 100 medidas, contam-se a venda de centrais elétricas, a privatização do sector energético, a execução de dívidas fiscais por via digital e um reforço das ajudas às famílias. O pacote de medidas será aprovado até meados de janeiro, antes da reunião do Eurogrupo, a 22 de janeiro. É nessa reunião, já com Mário Centeno na presidência, que o Eurogrupo aprovará a entrega da nova tranche, no âmbito da ajuda financeira de €86 mil milhões.

Corte na dívida

A única imposição da UE que Atenas resiste em aceitar é o fim da taxa reduzida de IVA em vigor em 30 ilhas do mar Egeu. Após cinco dias de negociações intensas, as partes fecharam todos os capítulos pendentes. O ministro grego das Finanças, Euclides Tsakalotos, mostrou-se confiante de que o caso do IVA possa ser resolvido ainda este mês. O Governo de Atenas gostaria de prolongar a exceção por mais um ano. Mas, como realçou Tsakalotos, as ilhas mais afetadas pela crise dos refugiados beneficiarão de fundos comunitários e de um programa de investimento público.

Obtido o “acordo técnico”, a caução política foi imediata. Os ministros das Finanças europeus precisaram de escassos minutos para ratificarem o acordo, fechando a terceira revisão do programa de resgate.

Após o Eurogrupo de janeiro, Tsakalotos acredita que a Grécia abra um novo ciclo, colocando na agenda europeia o tema do alívio da dívida. O ministro defende que a quarta revisão do resgate, prevista para maio ou junho, será o momento oportuno para preparar uma nova vida, sem amarras da troika. Após a reunião de 22 de janeiro, o Governo de Atenas pretende lançar uma emissão de obrigações a três ou sete anos, constituindo uma almofada financeira que analistas estimam em €15 mil milhões, até ao fim do programa de assistência.

A Grécia é o país da UE mais endividado e o único que está fora do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. Uma saída airosa do programa do resgate contribuirá para a Grécia recuperar a confiança dos investidores, voltando a explorar os mercados financeiros.

E como corre a economia real? Dá sinais de vitalidade, mas o crescimento é inferior às estimativas iniciais para 2017 (2,7%). No terceiro trimestre, a economia registou um crescimento homólogo de 1,3% e de 0,3% face ao trimestre anterior. O desempenho é favorável, mas inferior, todavia, ao dos trimestres anteriores (crescimentos em cadeia de 0,7% e 0,8%). A Comissão Europeia reviu as estimativas em baixa e prevê 1,6% para este ano — em 2016, a economia contraíra 0,2%. Segundo o Governo, os últimos dados reforçam a tese de que a economia está em modo de recuperação, depois de oito anos de recessão severa. Para 2018, o Executivo grego lida com um cenário otimista: a riqueza do país vai crescer 2,5%.