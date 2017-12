Liga Árabe reúne-se este sábado para debater decisão de Trump

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Liga Árabe reúnem-se este sábado de emergência no Egito, para discutir a decisão do Presidente dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

A reunião foi solicitada pela Jordânia, após um pedido da Palestina. De acordo com a agência noticiosa Efe, o chefe da diplomacia palestina, Riad al Malki, pretende encontrar-se antes da reunião com os seus homólogos da Jordânia e do Egito (únicos países do Médio Oriente que mantêm relações diplomáticas com Israel) para abordar a situação em Jerusalém, visando encontrar formas de inverter a decisão do Presidente norte-americano.



A Liga Árabe manifestou nos últimos dias preocupação com a decisão dos Estados Unidos, considerando que pode “destruir por completo o processo de paz” e representar uma ameaça para a segurança e a estabilidade na Palestina e na região.

A decisão mereceu ainda uma série de críticas internacionais. Vários países, como França, Reino Unido, China ou Portugal, manifestaram receios pelas consequências, nomeadamente uma escalada da violência.



Os embaixadores da França, Reino Unido, Itália, Suécia e Alemanha.defenderam na sexta-feira, numa reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a decisão do Presidente dos Estados Unidos “não é conforme às Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas” e não “não favorece a perspetiva de paz na região”.