Liga Árabe considera nula a decisão de Trump sobre Jerusalém

O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, considerou "nula" a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

"Esta decisão é nula e as suas consequências são nulas e não mudarão o estatuto de Jerusalém", disse Abulgueit durante a abertura do Encontro Extraordinário de Ministros dos Negócios Estrangeiros árabes, que se realiza no Cairo.

O responsável afirmou que a decisão de Trump "abre uma questão sobre o seu papel no processo de paz" entre israelitas e palestinianos.