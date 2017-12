Iraque anuncia o fim da guerra com o Daesh

O primeiro-ministro iraquiano anunciou este sábado em Bagdade que as forças governamentais já controlam toda a zona de fronteira entre o Iraque e a Síria

A fronteira entre o Iraque e a Síria acolhia as últimas bolsas de resistência dos militantes do autoproclamado Estado Islâmico, mas o primeiro-ministro do Iraque, Haider Al-Abadi, veio este sábado garantir que o exército iraquiano já tomou o controlo total de toda a fronteira entre os dois países, e que a guerra contra o grupo radical islâmico “chegou ao fim”.

Depois da queda de Raqqa, o bastião sírio do grupo, no mês passado, e da recuperação do controlo da cidade iraquiana de Mossul, em julho deste ano, o Daesh perde assim domínio territorial. Isto três anos depois de se ter apropriado de vastas áreas nos dois países, chegando mesmo a proclamar um califado.

As autoridades iraquianas julgam que os combatentes do Daesh que ainda restam se terão dispersado pela Síria, enquanto outros poderão mesmo ter atravessado a fronteira e passado para a Turquia.

O anúncio do primeiro-ministro iraquiano surge apenas dois dias depois de a Rússia ter declarado que tinham chegado ao fim as suas operações de combate ao autoproclamado Estado Islâmico em território sírio. E, no mês passado, o exército sírio já tinha também anunciado que tinha libertado a cidade fronteiriça de Albu Kamal, considerada o último centro urbano sob controlo do grupo radical islâmico.