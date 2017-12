Dois palestinianos mortos em Gaza

Pelo menos dois palestinianos morreram em bombardeamentos da aviação israelita na madrugada de sábado contra forças militares do movimento islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

Sobe assim para quatro o número de vítimas mortais nos confrontos que aconteceram após um “dia de raiva” em que milhares de palestinianos entraram em confronto com as forças israelitas para protestar contra a decisão unilateral do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de declarar Jerusalém capital de Israel.

“Hoje de manhã as equipas de resgate encontraram os corpos de dois palestinianos que morreram na sequência dos bombardeamentos [feitos por avião] desta madrugada na zona norte da faixa de Gaza”, anunciou o porta-voz do Ministério da Saúde Palestino, Ashraf Al Qedra, citado pela agência noticiosa Efe.

As vítimas são dois homens, de 28 e de 30 anos, que morreram na sequência de três ataques aéreos de madrugada na zona norte, centro e sul de Gaza, que provocaram danos materiais em edifícios das forças Azedín al Qasam, ligadas ao Hamas.

Entretanto, o Governo de Israel informou que, “em resposta aos mísseis lançados contra comunidades israelitas na sexta-feira, a aviação militar bombardeou [esta madrugada] quatro edifícios da organização terrorista do Hamas na Faixa de Gaza”.

Os bombardeamentos afetaram fábricas e armazéns de armas e um complexo militar.

Os protestos na Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém, no âmbito do Dia da Ira - contra a decisão dos EUA de reconhecerem Jerusalém como capital de Israel - fizeram também mais de uma centena de feridos.