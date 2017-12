Como furar sanções ao Irão via Ancara

Na Turquia não se fala de outra coisa: o julgamento em curso em Manhattan de Mehmet Atilla, vice-presidente do banco público Halkbank, por branqueamento de capitais a favor do Irão. Tudo começou em março do ano passado, quando Reza Zarrab, homem de negócios turco-iraniano, com interesses no comércio de ouro, foi detido em Miami onde passava férias com a família. Zarrab foi acusado de liderar um esquema de pagamentos em ouro a Teerão, em troca de petróleo, à revelia das sanções americanas contra o regime iraniano. Casado com uma estrela pop turca, tem uma fortuna imensa e é próximo de Erdogan.

Em março deste ano, Attila foi detido depois de aterrar em Nova Iorque numa viagem de negócios e as autoridades americanas acusaram à revelia outras sete pessoas, incluindo Zafer Caglayan, ex-ministro da economia, e Suleyman Aslan, ex-diretor-geral do Halkbank. Segundo as autoridades federais, Zarrab teria subornando Caglayan e Aslan para montar um esquema financeiro com Teerão.

Erdogan terá falado com Trump em setembro para as autoridades americanas desistirem do caso. Muitos sugerem que a detenção de dois funcionários consulares americanos na Turquia terá sido uma forma de pressão. Agora, o procurador-geral Joon H. Kim lançou a bomba: “Zarrab reconheceu culpas, tornou-se testemunha e o caso passou a ser dos EUA contra Mehmet Atilla”. Zarrab está protegido em local secreto.

Na primeira audiência há dez dias, o procurador David W. Denton Jr. disse: “Houve milhões de dólares com destino ao Irão, num esquema tão grande que afetou economias do Médio Oriente mas foi encoberto pelos governos da Turquia e do Irão”. Zarrab incriminou indiretamente Erdogan. Disse que o ex-ministro Çaglayan, que subornou com alguns milhões, lhe confirmou que Erdogan estava ao corrente e dera instruções a dois bancos públicos para cooperarem.

O fantasma de 2013

A narrativa oficial turca é que há manipulação política. “Uma intriga, eventualmente montada à revelia da Administração Trump”, disse esta semana Erdogan. Governo e imprensa aludem a uma associação entre os principais juízes e procuradores do caso e Fethullah Gülen, o religioso islâmico exilado nos EUA desde 1999, suposto mentor do falhado golpe de Estado.

O julgamento pode ter consequências económicas. Se ficar provado que o Halkbank e outros cinco bancos fizeram branqueamento de capitais, terão de pagar multas de milhões de dólares, o que poderia abalar o sistema financeiro. A lira turca já desceu quase 30% este ano.

Erdogan e os seus pares temem que as acusações de corrupção que fizeram vacilar o então primeiro-ministro no final de 2013 dominem a agenda. Na altura, procuradores leais a Gülen lançaram investigações sobre o atual Presidente, a sua família, e alguns dos seus ministros, revelando alegadas provas de corrupção, incluindo verosímeis gravações telefónicas em que Erdogan e familiares discutiam formas de esconder vastas somas.

Nessa ocasião, Zarrab foi detido, e em casa de Aslan foram encontrados quatro milhões de dólares em caixas de sapatos.

Erdogan vacilou, quatro ministros demitiram-se, mas não caiu. Começou a limpeza dos gulenistas no sistema judicial. Zarrab foi libertado dois meses depois.

Este processo acabaria no falhado golpe de Estado de julho de 2016, quando um grupo de oficiais gulenistas prestes a ser exonerado organizou o putsch que viria a abortar.

Kemal Kiliçdaroglu, principal líder da oposição, aproveitou a onda e no Parlamento exibiu um documento com alegadas transferências de 15 milhões de dólares, feitas por familiares e próximos a Erdogan, para uma conta offshore na ilha de Man. A transmissão televisiva dos discursos de Kiliçdaroglu foi cortada em diversos canais públicos, e a justiça turca começou investigações contra o líder da oposição, por “traição” e “insultos ao Presidente”, e contra os dois procuradores-gerais americanos responsáveis pelo julgamento de Zarrab, que viu os seus bens na Turquia serem confiscados.

No poder desde 2002, Erdogan é mestre em superar adversidades e as próximas eleições só se realizarão em 2019. “O Executivo controla o sistema judicial e tem um aparelho de propaganda eficaz. Erdogan tem uma base de apoio que acredita nele e na sua revolução islâmica, por isso sobreviverá”, vaticina Semih Idiz, jornalista próximo da oposição.