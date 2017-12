A deriva da jangada de pedra turca

Nada parece correr como Erdogan gostaria. A braços com um escândalo de corrupção e na mesma semana em que académicos e o líder do partido curdo iam a tribunal, o Presidente turco ameaçou cortar relações com Israel depois de Trump ter reconhecido Jerusalém como capital. Tentando não perder a iniciativa política, deslocou-se ontem e hoje a Atenas, a primeira visita oficial de um governante turco nos últimos 65 anos, com o complicado dossiê de Chipre (dividida entre gregos e turcos desde 1974) na mesa.

Dezasseis meses depois do falhado golpe de Estado, a Turquia está em espiral descendente. O estado de emergência suspendeu os direitos e liberdades fundamentais. Mais de 50 mil pessoas foram detidas e 150 mil funcionários públicos despedidos por associação à rede do religioso islâmico Fetullah Gulen ou por militância em grupos separatistas curdos ou de esquerda. Muitos passam meses na prisão sem culpa formada nem advogado.

Selahattin Demirtas, líder do partido curdo (HDP), que com um programa liberal conseguiu 12% nas eleições de 2015, está em isolamento há 399 dias, e só fez as suas primeiras declarações em tribunal (via vídeo) esta semana. Outros oito deputados curdos estão detidos.

Terça-feira começou o julgamento de 10 professores das universidades de Galatasaray, Marmara e de Istambul, por terem assinado, em janeiro de 2016, uma petição a favor do processo de paz e contra a violação dos Direitos do Homem nas operações contra os separatistas curdos do PKK. Dos 1128 académicos signatários, 885 foram alvo de processos disciplinares. 146 acusados de “propaganda terrorista” arriscam sete anos de prisão. Mais de 600 académicos já saíram do país. O linguista e filósofo americano Noam Chomsky, um dos signatários, fala em “atentado à Justiça”.

Há 160 jornalistas detidos. Dezenas de ativistas dos direitos humanos estão presos ou aguardam julgamento, incluindo o pessoal da Amnistia Internacional na Turquia. O Governo controla praticamente toda a imprensa e seleciona o que esta difunde.

Mustafa Akyol, respeitado jornalista e académico, defensor de um islão liberal, resume assim o erdoganismo: “Uma mistura de islamismo, nacionalismo, populismo antielites, moralismo, nepotismo e oportunismo”. Segundo Akyol, o golpe de Estado gerou uma tempestade perfeita: “O envolvimento dos gulenistas no golpe é real, mas a reação foi desproporcionada e as purgas degeneraram numa caça às bruxas e destruíram a imagem do regime”.

Dias depois de Alexander Dugin, espécie de Rasputine de Putin, ter aparecido na TV turca a sugerir que os serviços secretos russos tinham “provas de a CIA estar por detrás do golpe de Estado”, a Justiça turca emitia um mandado de captura contra Graham Fuller, ex-responsável da CIA, com 80 anos, há muito reformado. “A propaganda russa tentar afastar a Turquia dos seus aliados, explorando a paranoia antiocidental”, continua Akyol.

As relações com os EUA são as piores de sempre e os dois países suspenderam a emissão de vistos. Ancara acusa Washington de proteger Gulen, exilado na Pensilvânia desde 1999, e de armar as milícias curdas sírias do YPG, principal aliado dos EUA na guerra ao Daesh. Perante a “bomba” de Trump em Jerusalém Erdogan disse no Parlamento: “A América tem um plano contra a Turquia.”

Com a UE as relações não são melhores. Esta semana Bruxelas cortou €175 milhões ao pacote financeiro do processo de adesão e ameaçou bloquear mais €3,5 mil milhões de empréstimos do Banco Europeu de Investimento. Em causa as violações de direitos humanos na Turquia. A UE quer continuar o diálogo sobre luta antiterrorista, energia ou refugiados, mas a perspetiva da adesão desapareceu.

Ex-arqui-inimigo de Assad, Erdogan passou a ter como única preocupação evitar que as milícias curdas do YPG estabelecessem o proto-Estado Rojava no Norte do país vizinho, aproveitando o vazio deixado pelo Daesh. “O apoio do Pentágono aos sírios curdos na luta contra o Daesh empurrou a Turquia para os braços de Putin, que aproveitou para abrir brechas na NATO”, escreveu Cengiz Çandar, editorialista turco.

A Turquia ganhou lugar à mesa das negociações em Astana ou Sochi, mas a que preço? “As tropas turcas entraram na Síria em agosto de 2016 para a operação “Escudo do Eufrates” [impedir a consolidação do Rojava], mas a contrapartida foi a Turquia ter deixado de apoiar a oposição síria em Alepo e a cidade caiu. Erdogan aparece como um auxiliar de Putin”, diz Çandar.