“Sem complexos na relação com Lisboa”

Ulisses Correia e Silva sucedeu ao carismático José Maria das Neves, do PAICV, em abril de 2016 e foi claro desde o princípio: “É preciso descomplexar em 100% as relações com Portugal.” Não porque achasse que estivessem complexadas, mas porque não quer que, com Portugal ou com qualquer outro país no mundo, haja “constrangimentos ideológicos”.

Para o ex-presidente da Câmara da Praia e líder do Movimento para a Democracia (MspD), Cabo Verde tem de ser “cosmopolita”, porque “um país pequeno só se viabiliza através de relação efetiva com o resto do mundo. Países pequenos não se desenvolvem virados para dentro”.

Ulisses Correia e Silva falou ao Expresso no intervalo do 1º Fórum de Desenvolvimento de Cabo Verde, em Cascais, no decurso de uma visita de três dias, em novembro. Teve também encontros com empresários portugueses, que desempenham um papel cada vez mais importante na retoma da economia do país.

O objetivo concreto é, desde logo, potenciar a localização de Cabo Verde — um argumento que o novo governo faz desde logo valer em relação à União Europeia e aos Estados Unidos. Está a fazê-lo com a ajuda da enorme diáspora cabo-verdiana, que no conjunto perfaz mais gente (cerca de um milhão) do que a residente nas ilhas. Este ano, o país realizou a primeira ‘Gala de Sucesso’ nos Estados Unidos, juntando cabo-verdianos que se destacam em várias áreas económicas, políticas e culturais neste país. Em 2018, tenciona realizar a segunda gala em Portugal, reunindo os naturais que estão espalhados por toda a Europa.

Ulisses Correia e Silva conta com os portugueses para dar um salto na economia do país, que até agora tem apostado muito no turismo (25% do PIB). Este é um destino tradicional dos investimentos e das férias dos portugueses, mas o primeiro-ministro quer diversificar essa presença, atraindo-os para as privatizações (a companhia de transportes aéreos, TACV) e concessões que se avizinham (aeroportos, portos, energia e água). A SATA, por exemplo, já opera na linha Praia-Boston-Ponta Delgada.

A meta é um crescimento de 7% em 2018, sendo certo que, nos últimos anos, o crescimento esteve perto dos 4%. “Mantendo tudo constante, crescemos a 4%. Alterando o quadro vamos crescer mais”, diz o PM.

Neste contexto, Correia e Silva refere a CPLP, que considera “uma comunidade útil, porque não existindo poderíamos ter falta dela”, afirma. Aponta como elementos de uma “agenda futura” a criação de um mercado comum de arte e cultura e a livre mobilidade dos seus criadores e produtores.

Outra das apostas de Cabo Verde é a UE. Foi, aliás, o próprio primeiro-ministro, então enquanto ministro das Finanças (1999-2000), que indexou o escudo cabo-verdiano ao euro e que, hoje, considera que o balanço de uma década de parceria especial com a UE é “muito positivo”. Salienta que “a UE foi definida como elemento estratégico de uma proximidade até às portas da integração”.

Uma relação triangular

“Queremos potenciar a localização de Cabo Verde numa relação triangular (Europa, África e América), onde a UE desempenha um papel fundamental, os EUA pela presença da diáspora e a aliança para a segurança e defesa que estamos a desenvolver, e África pelo facto de Cabo Verde se posicionar como plataforma de entrada, em particular na África Ocidental, desde o comércio, indústria, tecnologias de informação, energias renováveis aos transportes”, afirma. “Queremos fazer essa triangulação aproveitando o nosso país como plataforma de estabilidade, segurança, confiança e previsibilidade, onde os investidores podem investir, residir, visitar e ter acesso a mercados externos preferenciais.”

Com os Estados Unidos, tudo se encaminha também para um acordo de defesa. O Africom (comando norte-americano para África) tem um representante em Cabo Verde e ambos os países assinaram um acordo de circulação (SOFA — “Status of Forces Agreement”), que define os termos da cooperação militar com os Estados Unidos e o estatuto dos soldados norte-americanos em território cabo-verdiano. Este acordo, segundo Ulisses Correia e Silva, “dá cobertura à possibilidade de desenvolver ações conjuntas, exercícios militares, proteção da zona económica exclusiva, formação e qualificação dos nossos militares na área costeira”.

“A nossa intenção é fazer com que Cabo Verde seja um país seguro e dê ao mesmo tempo a sua contribuição para a segurança cooperativa na zona de África Ocidental e Golfo da Guiné, aproveitando a nossa localização e as relações de confiança que mantemos, pelo facto de não constituirmos uma ameaça a nenhum outro país.”