Podemos, o fiel da balança na Catalunha

As eleições regionais de dia 21 nada farão por clarificar a complexa situação política na região. É esta a descrição sumária de uma conjuntura partilhada, com matizes, pela maioria dos seus protagonistas, que trabalham sem descanso para atrair o voto dos 5.553.983 eleitores (224.844 no estrangeiro) chamados a ir às urnas.

As sondagens mais credíveis esboçam o cenário de uma sociedade catalã claramente dividida, quase a meio, entre os vários independentistas e os chamados “constitucionalistas”, contrários ao processo de secessão. A formação de um futuro governo regional adivinha-se complicada.

O Tribunal Supremo agregou num só processo o antigo executivo catalão de Carles Puigdemont, a cúpula dirigente do parlamento regional, presidido por Carme Forcadell e os dirigentes das entidades cívicas mais ativas da causa independentista, Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) e Jordi Sánchez (Assembleia Nacional Catalã).

Todas as figuras catalãs mandadas deter pela juíza Carmen Lamela, da Audiência Nacional, estão em liberdade sob fiança, exceto o vice-presidente do governo e líder da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueras, o antigo ministro do Interior, Joaquim Forn e os dois Jordis (Cuixart e Sánchez), pelo seu envolvimento no referendo de 1 de outubro e ações posteriores. A maioria destas personalidades, incluindo as que permanecem presas, integra as listas eleitorais e tem fortes possibilidades de ser eleita. O juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal, poderá autorizar Junqueras, Forn e Sánchez, que concorrem a deputados regionais, a sair da cadeia para tomarem posse do cargo presencialmente, o que é um requisito indispensável.

Tudo em aberto

Mais complicado é o caso do ex-presidente Puigdemont, que continua num exílio autoimposto, em Bruxelas, acompanhado de quatro membros do seu governo. Também é candidato e quer presidir novo ao governo autónomo. Para tal terá de regressar a Espanha e tomar posse como deputado. Mas se pisar território espanhol é preso, pois a ordem de detenção nacional permanece em vigor.

A sondagem mais recente do Centro de Investigações Sociológicas (CIS), organismo autónomo respeitado pela sua independência, indica uma subida importante dos partidos constitucionalistas, sobretudo o Cidadãos (C’s, centro-direita liberal) e o Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC, ramo regional do social-democrata PSOE), uma estagnação das listas independentistas e uma quebra notável do Partido Popular (PP, centro-direita, no poder em Espanha).

Não se reedita, este ano, a coligação independentista que venceu as eleições de 2015 sob o nome Juntos pelo Sim, e cujo espírito Puigdemont tenta reavivar, encabeçando a lista Juntos pela Catalunha (JxC) em vez de concorrer pelo seu Partido Democrata Europeu (PDeCAT, liberal e democrata-cristão). Os independentistas dividem-se entre a JxC, a ERC e a Candidatura de Unidade Popular (CUP, esquerda radical antissistema).

Inclassificável nesta dicotomia é a aliança entre o partido Catalunha em Comum (que apoia a presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau) e o Podemos (P’s, esquerda populista). Este grupo poderá ser o fiel da balança na viabilização de um governo independentista, embora nem Colau nem Pablo Iglesias, líder do P’s, sejam pela secessão. Também poderão apoiar um executivo constitucionalista, com o PSC e os C’s. Iglesias, que perderá apoios no resto de Espanha seja qual for a sua decisão, já afirmou bem alto que não apoiará a “solução Arrimadas”, referindo-se à líder do C’s na Catalunha e candidata a presidente, Inés Arrimadas, já que isso equivaleria a entregar o poder ao PP.

Prevê-se uma participação recorde, superior a 80% do eleitorado, com mobilização dos sentimentos espanholistas, silenciados durante décadas. Nenhuma das forças tem possibilidades de atingir a maioria absoluta, fixada em 68 lugares. Os atuais estudos de opinião atribuem 64 lugares ao bloco independentista (ERC, JxC e CUP) e 59 ou 60 ao bloco constitucionalista (C’s, PSC e PP). Os nove deputados que restariam para os Comuns/Podemos, segundo o CIS, seriam vitais para qualquer combinação de Governo. Nenhum dos partidos independentistas, exceção feita à CUP, incluiu nos programas nada que se pareça com uma Declaração Unilateral de Independência.