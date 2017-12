Mais uma baixa para Trump: Conselheira para o Médio Oriente vai deixar a Casa Branca

A conselheira do Presidente norte-americano, Donald Trump, Dina Powell, vai deixar em breve o cargo, anunciou hoje a Casa Branca.

Nascida no Egito, no seio de uma família copta, Powell fala fluentemente árabe, e fez parte da equipa de Jared Kushner, genro de Trump, encarregue de reatar as negociações de paz israelo-palestinianas, suspensas desde 2014.

O anúncio da saída de Dina Powell, dois dias após o reconhecimento oficial por Washington, de Jerusalém como capital do Estado de Israel, não está ligado a esta questão, assegurou a administração norte-americana.

Dina Powell "já tinha planeado deixar o cargo, um ano antes de regressar a Nova Iorque, onde continuará a trabalhar em questões do Médio Oriente", disse a porta-voz de Trump, Sarah Sanders, precisando que a saída conselheira será no início do próximo ano.