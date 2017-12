Dois estudantes e o atirador morreram no local, segundo a polícia

Dois alunos foram mortos esta quinta-feira num tiroteio numa escola em Aztec, no estado norte-americano do Novo México. O atirador, cuja identidade ainda não é conhecida, também morreu. O incidente aconteceu durante a manhã, enquanto decorria as aulas.

A escola secundária foi evacuada e os alunos levados para um local seguro.

em desenvolvimento