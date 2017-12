Maior abacate do mundo poderá ter sido encontrado no Havai

“Tinha o tamanho da minha cabeça” afirmou Pamela Wang, a mulher que encontrou o abacate gigante caído junto a uma árvore e que o candidatou ao Guinness Book

O maior abacate do mundo poderá ter sido descoberto no passado domingo no Havai. O fruto gigante, que pesa 2,3 quilogramas, foi encontrado por Pamela Wang, que o candidatou ao Guinness Book.

“Eu vejo abacates todos os dias, e apanho-os todos os dias, mas este… era difícil não dar por ele. Tinha o tamanho da minha cabeça”, afirmou ao “West Hawaii Today”.

Os abacates são muito populares no Havai e as pessoas podem colher aqueles que encontram caídos de árvores de espaços públicos.

Wang disse que o abacate veio de uma árvore com 40 anos, junto da qual costuma passar habitualmente, e o que o encontrou caído no chão.

Após ter mostrado o fruto gigante a amigos, estes investigaram na internet e descobriram que poderia ser o maior abacate do mundo. O atual recorde foi atribuído a um exemplar com 2,1 quilos, apanhado em 2009 na Venezuela.

A organização do Guinness Book estabelece que para a apresentação das candidaturas os frutos têm de ser fotografados e pesados na presença de um especialista. Neste caso, essa função foi atribuída a Ken Love, agricultor e líder da organização de Produtores de Frutos Tropicais do Havai. “Eu já vi abacates mais longos e mais gordos, mas nada como este”, afirmou Love ao “West Hawaii Today”.