Jornal britânico sai para as bancas sem manchete

O editor-chefe do “Cambridge News” já lamentou o erro, alegando que se deveu a um “problema técnico”

A edição desta quarta-feira do jornal “Cambridge News” saiu para as bancas sem manchete, uma situação insólita que já motivou um pedido de desculpas por parte do diário britânico.

Em vez do título principal na primeira página pode ler-se: “colocar aqui manchete” ( “100pt splash heading here”), enquanto em baixo numa barra preta falta também o texto com a referência da página onde o assunto seria desenvolvido.

O editor-chefe David Bartlett já lamentou a gafe, alegando que se deveu a uma questão técnica. “Eu quero pedir as mais sinceras desculpas aos nossos leitores por este erro, que aconteceu devido a um problema técnico”.

Segundo o responsável, a direção está ainda a apurar ao certo o que aconteceu para o jornal ser impresso sem manchete e nem a gráfica ter reparado na gafe. Nas redes sociais multiplicaram-se as críticas e as piadas sobre o incidente.