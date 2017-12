Três acusados pelo homicídio de jornalista de investigação maltesa

As autoridades de Malta acusaram formalmente três homens pela morte da jornalista de investigação Caruana Galizia, que esteve envolvida na investigação Panama Papers do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e que perdeu a vida quando o seu carro explodiu a 16 de outubro, frente à sua casa em Bidnija, nos arredores de Mosta.

Na segunda-feira, a polícia tinha detido dez cidadãos malteses por suspeitas de ligações ao homicídio, operações que tiveram lugar em Marsa, Bugibba e Zebbug. Três desses homens — os irmãos George e Alfred Degiorgio, a par de Vincent Muscat — foram entretanto acusados pelo homicídio de Galizia, bem como de posse de armas e de material para construir bombas.

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat (sem ligações de parentesco ao suspeito com o mesmo apelido), disse que a polícia já conhecia alguns dos dez suspeitos detidos há dois dias e que parte deles têm cadastros criminais.

No rescaldo do homicídio de Galizia, jornalista conhecida por denunciar políticos corruptos no seu blogue, o “Running Commentary”, o governo de Muscat tinha oferecido um milhão de euros por informações que levassem à captura dos responsáveis.

Na altura, os três filhos da jornalista recusaram-se a apoiar a iniciativa do Executivo, dizendo que não estavam interessados em “justiça sem mudança”. Galizia não terá investigado qualquer dos três homens formalmente acusados, avançou uma amiga sua à Reuters esta quarta-feira.

Com uma carreira de mais de três décadas, Galizia era, como descreveu o ministro do Interior, Louis Galea, durante o seu funeral, “uma das mais importantes, visíveis e destemidas jornalistas de Malta”. No rescaldo do homicídio, os diretores de oito grandes organizações de media, incluindo a BBC, exigiram à Comissão Europeia que abrisse uma investigação ao caso. Em resposta, o vice-presidente do Executivo comunitário, Frans Timmermans, pediu às autoridades maltesas que “não deixem qualquer pedra por revirar” no inquérito ao caso.