Suspeito de tentar matar Theresa May levado a tribunal

Um suspeito de estar a preparar um atentado para matar a primeira-ministra britânica, Theresa May, vai ser presente a um tribunal de Londres esta quarta-feira. Segundo a BBC, Naa'imur Zakariyah Rahman, de 20 anos, nascido e criado no norte da capital, é acusado de planear um ataque à bomba a Downing Street, com o intuito de passar a barreira de segurança e assassinar a chefe do governo.

Um segundo homem, identificado como Mohammed Aqib Imran, de 21 anos e natural de Birmingham,enfrenta também acusações, por alegadamente estar a preparar ataques terroristas no Reino Unido. Os dois homens foram detidos a 28 de novembro e vão ser ouvidos esta tarde no tribunal de magistrados de Westminster.

As audiências acontecem um dia depois de as forças de segurança britânicas terem apresentado um relatório, onde é dito que o ataque à arena de Manchester, que causou 22 mortos em maio passado, podia ter sido evitado.

Apesar dessa conclusão, o chefe do MI5, Andrew Parker, informou o governo de May que a agência de serviços secretos conseguiu travar nove alegados planos de atentados em solo britânico desde março.