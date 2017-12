Supremo espanhol retira mandado de detenção contra Puigdemont

O juiz espanhol Pablo Llarena decidiu retirar os mandados de detenção emitidos contra Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, e quatro ex-conselheiros, todos presentemente deslocados na Bélgica.

No auto emitido pelo juiz do Supremo, este explica que o recuo deve-se ao facto de “o delito de rebelião, por definição, ser realizado por uma pluralidade de pessoas e que é necessário que a resposta da justiça seja homogénea para todas elas”, escreve o “El Mundo”.

Segundo refere o diário “El País”, com esta decisão Espanha deseja colocar um ponto final à “colaboração solicitada” às autoridades belgas e “evitar que a justiça belga limite os delitos pelos quais possam ser processados”.

O facto de Puigdemont e os quatro ex-conselheiros dependerem da justiça belga signidica que “poderiam ser entregues [à justiça espanhola] com limitações (como por exemplo, para serem julgados apenas por desobediência e desfalque, mas não por rebelião)”, como se pretende em Madrid.

Para além de Carles Puigdemont, são visados por esta medida Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret e Clara Ponsatí.

Pode ler o auto do juiz Pablo Llarena aqui.

Tiro de partida para as eleições

Esta decisão surge no mesmo dia em que arrancou, à meia-noite, a campanha para as eleições regionais na Catalunha, agendadas para 21 de dezembro e com alguns candidatos presos e outros ausentes do país.

Carles Puigdemont “participou”, através de vídeoconferência, num comício do seu partido, “Juntos pela Catalunha”. Na primeira fila, cinco cadeiras vazias devidamente identificadas recordavam os cinco militantes refugiados na Bélgica.