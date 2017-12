Mercedes apanhada a ‘espiar’ modelo X da Tesla

É uma prática habitual na indústria automóvel: comprar um veículo de um concorrente, testá-lo, desmontá-lo para ver em pormenor como é feito. A norte-americana General Motors até tem um departamento para espiar a concorrência, com o sugestivo nome de Teardown Lab (Laboratório de Desmontagem, numa tradução livre), e o diretor-executivo da Ford, Mark Fields confessou em tempos à “Business Insider” que “a maior parte dos veículos concorrentes” são desmontados.

Vai daí, ninguém deverá ficar surpreendido quando a Mercedes decide aplicar semelhante tratamento a um modelo X da Tesla, marca conhecida por só produzir veículos elétricos. Só que desta feita, possivelmente devido à crise que a todos afeta, a gigante alemã decidiu alugar uma viatura em vez de a comprar. Em bom rigor, o dito contrato foi realizado entre a Daimler – dona da Mercedes – e a Sixt rent-a-car, conta a revista “Quartz”.

Sem fazer a mínima ideia do tratamento a que a viatura haveria de ser sujeita, em junho deste ano, a Sixt lá deixou ir o seu SUV. Revela agora a empresa de renta-a-car que o veículo foi mesmo posto à prova. Andou a mostrar o que valia numa pista de testes da Mercedes, viajou até Barcelona, foi analisada a sua resistência ao calor e à vibração. Depois, foi desmontado peça por peça e voltado a montar, antes de ser devolvido à Sixt e aos verdadeiros donos, um casal da Baviera, no sul da Alemanha, de férias na Sicília, Itália.

Qual gato escondido com o rabo de fora, no porta-luvas da viatura ficou esquecido, segundo o “Spiegel”, um “indício do crime”: um pedaço de papel do centro tecnológico da Mercedes em Sindelfingen, Alemanha, que levou a rent-a-car a olhar com atenção para o sistema de GPS da viatura, que acabaria por revelar por onde tinha andado.

A Daimler já veio dizer que tratou de indemnizar os donos, mas o casal alemão ainda exige ser ressarcido por danos estimados em 15 mil euros. Conta o “Spiegel” que a dona da Mercedes devolveu o carro com a pintura riscada e com as portas da frente e da mala desalinhadas. Qualquer coisa terá corrido quando voltaram a montá-las.

Este ano, já é a segunda vez que a Daimler surge publicamente envolvida numa situação deste tipo. Em abril, chegou mesmo a ser acusada pela DHL alemã de espionagem industrial, quando esta empresa de logística descobriu que a dona da Mercedes tinha alugado e testado a sua carrinha elétrica através de uma outra empresa. Nessa altura, a Daimler assegurou que estava tudo legal e que era uma prática habitual na construção automóvel.