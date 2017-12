Cinco feridos em acidente de comboio na Alemanha

As autoridades estimam que estivesse dentro do comboio perto de 150 pessoas

Cinco pessoas ficaram feridas após a colisão entre um comboio de passageiros e um comboio de carga na cidade de Meerbusch, perto de Düsseldorf, na Alemanha. As autoridades germânicas garantem que nenhuma corre perigo de vida.

“Como resultado do acidente, de acordo com a investigação inicial, cinco pessoas estão feridas”, refereem os bombeiros de Düsseldorf em comunicado. “De acordo com informações iniciais, 150 pessoas estão no comboio”, acrescenta a mesma nota.

Dirige-se agora para o local um comboio com a equipa de resgate.

O acesso ao local onde ocorreu o acidente está limitado, uma vez que há fios electricos soltos, o que representa risco para as pessoas que ali se encontrem, alertam as autoridades.