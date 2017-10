Revelados mais dois encontros da equipa de Trump com os russos durante a campanha presidencial

A cada mês surgem novas revelações sobre o alegado conluio entre pessoas próximas de Donald Trump e operacionais russos com ligações ao Kremlin. As últimas surgiram na segunda-feira à noite, depois de alguns sócios do atual Presidente norte-americano terem começado a entregar a Robert Mueller todos os documentos relevantes para a investigação que o procurador especial está a conduzir desde que Trump despediu James Comey da liderança do FBI, sob acusações de obstrução à Justiça.

Segundo fontes ao “Washington Post”, esses documentos demonstram que houve pelo menos mais dois encontros entre pessoas ligadas ao empresário que se instalou na Casa Branca pelo Partido Republicano e políticos e empresários russos durante a campanha presidencial norte-americana. Esses encontros ainda não tinham sido publicamente assumidos pela atual liderança dos EUA.

Num dos casos, o advogado pessoal de Trump e um seu sócio empresarial trocaram emails com um advogado russo semanas antes da Convenção Nacional Republicana, para discutirem a possibilidade de ambos viajarem até à Rússia para participarem numa conferência de economia que reuniu vários líderes de topo da política e das finanças russas, entre eles o Presidente do país, Vladimir Putin.

No segundo caso, esse mesmo advogado, Michael Cohen — que antes de ser chamado para a equipa de conselheiros legais do Presidente foi vice-presidente executivo da Organização Trump — recebeu uma proposta no final de 2015, já depois de Trump ter anunciado a sua candidatura à presidência, para avançar com um projeto imobiliário em Moscovo. A oferta foi-lhe apresentada pela empresa de um multimilionário russo que foi deputado na câmara alta do Parlamento, avançaram fontes familiarizadas com os documentos em causa. Esta proposta de negócio é a segunda desta natureza a ligar Trump a Moscovo durante a corrida à Casa Branca, mantida em segredo até agora.

Cohen acabou por rejeitar o convite para participar no encontro de líderes políticos e empresariais russos, sob o argumento de que era difícil viajar até ao país tão perto da convenção republicana, na qual Trump foi confirmado como o candidato do partido às presidenciais de novembro de 2016. A proposta para avançar com o projeto residencial na capital russa também acabou por ficar em suspenso.

Não obstante, aponta o “Washington Post”, as informações sobre estas interações já foram entregues não apenas a Mueller mas também às várias comissões do Senado e da Câmara dos Representantes que estão a investigar a ingerência do Governo russo nas eleições americanas e o alegado conluio entre o círculo próximo de Trump e o Kremlin. Até agora, a prova mais forte desse conluio é o email que Donald Trump Jr., o filho mais velho do Presidente, recebeu de um intermediário russo no ano passado, no qual este lhe garantia que uma advogada ligada ao Kremlin foi instruída pelo Governo russo a “ajudar” o seu pai a derrotar Hillary Clinton.