Parlamento Europeu só quer próxima fase quando houver um “grande avanço” nas negociações de sdaída

As principais famílias políticas do Parlamento Europeu apresentaram uma moção que deverá ser aprovada esta terça-feira na qual é sugerido que a próxima fase das negociações do Brexit, sobre a futura relação do bloco a 27 com o Reino Unido, só deve começar quando for alcançado um “grande avanço” nas discussões com os britânicos sobre a sua saída da União Europeia, que tem de estar concluída em março de 2019.

Na abertura do plenário, Michel Barnier, o homem escolhido pela Comissão Europeia para liderar as negociações com o Governo de Theresa May, voltou a declarar, esta manhã, que ainda não houve “progressos suficientes” no que toca às questões fraturantes da separação, entre elas os direitos dos cidadãos da UE que vivem em solo britânico, a questão da fronteira irlandesa e o dinheiro que os britânicos se comprometeram a alocar ao Orçamento comunitário até 2020, a chamada ‘fatura do divórcio’.

Apesar disso, Barnier referiu aos eurodeputados que o discurso de May em Florença “trouxe alguma abertura que está a começar a refletir-se nas negociações”. O Reino Unido continua a defender que as discussões sobre as futuras trocas comerciais com os 27 devem decorrer a par das negociações de saída e insiste que há agora uma nova dinâmica e “um momentum real” no processo que está a decorrer em Bruxelas desde março.

Durante o debate em Estrasburgo, uma série de eurodeputados chamaram a atenção para o que dizem ser as claras divisões dentro do Governo conservador e no gabinete de Theresa May sobre a melhor rota do Brexit. Entre eles contou-se Manfed Weber, alemão do Partido Popular Europeu (PPE), que deixou a questão: “Com quem é que eu falo em Londres? Com Theresa May, com Boris Johnson ou David Davis? Por favor não ponham o partido em primeiro lugar”, pediu ao Governo britânico. Note-se que, ao contrário da primeira-ministra e de Philip Hammond, o seu chefe do Tesouro, o chefe da diplomacia, Boris Johnson, e o ministro do Brexit, David Davis, defendem uma saída mais dura sem concessões a Bruxelas.

Esta tarde, os eurodeputados deverão aprovar a moção na qual declaram que a estratégia do Reino Unido face às suas obrigações financeiras “está a impedir seriamente” que haja progressos nas negociações. Fontes dizem que o documento que vai a votos foi redigido antes da mais recente ronda de negociações em Bruxelas, que teve lugar na semana passada e que terminou com Barnier a repetir os avisos de que ainda não houve “progressos suficientes” para se poder discutir o futuro pós-Brexit. Essa mesma ideia foi sublinhada por Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, há alguns dias.

No plenário que antecedeu a votação desta tarde, Nigel Farage, o ex-líder do partido nacionalista britânico UKIP que fez campanha pela saída da UE, acusou o bloco europeu de estar a “tratar [o Reino Unido] como um refém”. “A menos que paguemos o resgate e que cumpramos as exigências [do bloco] não teremos uma conversa inteligente sobre trocas nem quaisquer garantias de que as nossas exigências ser-nos-ão garantidas para obtermos um acordo comercial sensato.”

O Parlamento Europeu e os seus 751 deputados não desempenham qualquer papel formal nas negociações do Brexit mas serão chamados a aprovar ou a chumbar o acordo final de saída que Bruxelas alcançar com o Reino Unido. O voto desta terça-feira não é vinculativo mas, como refere o correspondente da BBC em Estrasburgo, é uma oportunidade para “tirar a temperatura política” ao processo.