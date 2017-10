Fatah-Hamas, o primeiro passo no sentido da reconciliação palestiniana

Fatah e Hamas, as fações políticas palestinianas desavindas há mais de dez anos, reuniram-se esta terça-feira, na Faixa de Gaza, a nível governamental. Um encontro desta natureza não acontecia desde junho de 2015, quando o governo de unidade nacional palestiniano desmoronou-se.

Rami Hamdallah, o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP, o executivo controlado pela Fatah de Mahmud Abbas que governa partes da Cisjordânia), presidiu à habitual reunião semanal do governo que dirige, desta feita não em Ramallah (Cisjordânia) mas na cidade de Gaza.

“Estamos aqui para virar a página da divisão, restaurar o projeto nacional na direção correta e estabelecer o Estado [da Palestina]”, disse Hamdallah, durante a reunião, citado pela Al-Jazeera. “Entendemos que devolver as instituições oficiais ao seu quadro legítimo e legal e acabar com todos as consequências da divisão vai requerer esforços exaustivos e muita paciência”, assim como “tempo e sabedoria”.

À cabeça de uma mesa oval ocupada pelos membros do Governo da AP, internacionalmente reconhecido, Hamdallah disse que a AP está pronta para começar a assumir responsabilidades administrativas naquele território — que o movimento islamita tomou pela força em 2007, após a sua vitória nas legislativas palestinianas não ter sido reconhecida nem pela Fatah nem internacionalmente. Desde então, a Faixa de Gaza é alvo de um bloqueio por terra, mar e ar, imposto pelas autoridades israelitas e egípcias.

Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

A delegação da AP entrou em Gaza na segunda-feira, pelo posto de fronteira de Beit Hanoun (Erez, do lado de Israel). Segundo a agência palestiniana Wafa, tiveram “uma receção oficial e popular”, sendo recebidos pela guarda de honra da polícia do Hamas e por centenas de palestinianos, muitos deles agitando a bandeira da Palestina. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, cumprimentou Rami Hamdallah, sorridente e de forma efusiva.

Numa conferência de imprensa após entrar em Gaza, Hamdallah considerou a visita “um momento histórico” no sentido da unidade do povo palestiniano.

Segundo a Al-Jazeera, o processo de reconciliação será supervisionado por uma delegação egípcia, liderada por Hazem Khairat, o embaixador egípcio em Israel. Foi após um encontro no Cairo, entre uma delegação do Hamas e diplomatas egípcios, no mês passado, que o movimento islamita aceitou dissolver o seu polémico comité administrativo (criado em março com o objetivo de agilizar a administração da Faixa de Gaza, algo que enfureceu a AP, em Ramallah) e afirmou-se aberto à reconciliação com a rival Fatah. A reunião desta terça-feira foi o primeiro passo nesse sentido.