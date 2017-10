Catalunha: Bruxelas insiste que é problema interno de Espanha. Parlamento debate questão amanhã

O referendo do passado domingo e o confronto entre Catalunha e Madrid estiveram esta terça-feira em cima da mesa durante a reunião semanal do colégio de comissários, em Estrasburgo. A questão foi abordada mas a equipa do Presidente Jean-Claude Juncker terá evitado entrar numa discussão política sobre o tema.

"Não discutimos o que é que a Comissão deve ou não fazer", disse no final do encontro o vice-presidente do executivo comunitário Jyrki Katainen, justificando que a Comissão "não é parte da situação" e, por isso, não tem aqui um papel.

Bruxelas volta assim a afastar qualquer intenção de intervir ou qualquer papel de intermediária, como tem pedido o presidente do Governo regional da Catalunha.

"Tal como disse o presidente Juncker, este é um assunto interno de Espanha e esperamos que os interveniente se sentem à mesa, que a situação se acalme e encontrem uma solução", concluiu Katainen.

Esta segunda-feira, um porta-voz do executivo comunitário tinha já apelado para que Madrid e a Catalunha passassem do confronto ao diálogo, deixando vários recados a ambas as partes. Para Bruxelas, o referendo de domingo sobre a independência catalã "não é legal". Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia condena a utilização da violência como instrumento político.

No passado domingo, centenas de pessoas ficaram feridas durante as cargas policiais junto às assembleias de votos. Ontem e hoje, foram também muitos os que saíram à rua em Barcelona para protestar contra o Governo de Mariano Rajoy e o que consideram ser uma ação de repressão.

Para amanhã, quarta-feira, está marcado um debate de urgência sobre a Catalunha no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Os vários grupos políticos deverão marcar a posição num debate com o primeiro vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans.

A questão é sensível, por estar em causa uma questão interna de um estado-membro. O objetivo passa por debater "a Constituição, o estado de direito e os direitos fundamentais em Espanha, à luz dos acontecimentos na Catalunha". O debate está marcado para as 14 horas (de Lisboa).