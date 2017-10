Último balanço do tiroteio em Las Vegas: 59 mortos e 527 feridos

São pelo menos 59 mortos e 527 feridos. Os números das vítimas do tiroteio em Las Vegas voltaram a aumentar, confirmou a polícia norte-americana em conferência de imprensa, esta segunda-feira à noite. Já é considerado o “tiroteio mais mortífero” na história dos Estados Unidos da América.

Em conferência de imprensa, as autoridades anunciaram ainda que fizeram uma rusga à casa de Stephen Paddock (apontado como principal suspeito), em Mesquite, no estado norte-amerciano do Nevada e a cerca de 140 quilómetros do centro de Las Vegas. Aí, encontraram 18 armas de fogo, explosivos e várias munições. Também foram apreendidos alguns dispositivos eletrónicos.

Depois do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) ter reivindicado o ataque, o FBI negou qualquer ligação entre o atirador e grupos de terrorismo internacional. Stephen Paddock, apontado pela polícia como suspeito de levar a cabo o tiroteio, morreu no local. Tinha 64 anos e não tinha registo criminal.

“Não tínhamos qualquer alerta em relação a esta pessoa. Não sabemos como poderia ter sido prevenido o tiroteio”, disse o xerife de Las Vegas, Joe Lombardo.

Na noite de domingo (já madrugada em Lisboa), um homem, a partir do 32 andar do Mandalay Bay hotel, começou a disparar sobre as cerca de 22 mil pessoas que assistiam a um festival de música ao ar-livre, que acontecia nos arredores da unidade hoteleira. O atirador suicidou-se quando a polícia entrou no quarto. No local, foram encontradas dez armas.

Segundo a CNN, que cita fonte das autoridades norte-americanas, Paddock comprou, no passado, várias armas na Califórnia mas nenhuma destas foi encontrada no quarto de hotel. Tendo em conta a situação, a polícia acredita que as armas usadas no tiroteio foram compradas legalmente.

TRUMP NÃO FALA EM TERRORISMO

Sem falar em terrorismo, Donald Trump condenou o tiroteio em Las Vegas, esta segunda-feira. Em conferência de imprensa, o Presidente norte-americano apelou à unidade nacional e à união num período que considerou ser “muito negro”.

“Eu e a Melania rezamos por todos os americanos que foram afetados, feridos ou que perderam ente-queridos neste terrívelataque. Rezamos por toda a nação para encontrar união e paz. E rezamos também pelo dia em que esta maldade desapareça e que os inocentes estejam protegido do odeio e do medo”, afirmou Trump. “Hoje, estamos juntos na tristeza, choque e luto. Foi um ato de pura maldade”, acrescentou.

Durante a tarde, o Daesh reivindicou o ataque, justificando que Paddock se “converteu hás poucos meses”. No entanto, as autoridades não confirmam a ligação com o grupo terrorista. Como explica a BBC, há uma série de detalhes no caso que questionam teoria de ser um ato terrorista. O primeiro apontado é a decisão do atirador em cometer o suicídio, que não é bem visto aos olhos do Islão. Quando se fazem explodir, por exemplo, o objetivo é ferir o máximo pessoas possíveis e isso não aconteceu. Além disso, Paddock não se enquadra no padrão habitual dos “soldados” da jihad, que costumam ser jovens.

Mesmo assim, referem os órgãos de comunicação norte-americanos, a imagem de Paddock está a ser partilhada online como um mártir. Relacionam ainda os incidentes de Las Vegas com o esfaqueamento em Marselha, no domingo à noite, que fez dois mortos.