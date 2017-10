Tiroteio em festival de música country em Las Vegas faz dois mortos e dezenas de feridos

A polícia de Las Vegas destacou várias equipas para os arredores do Hotel Mandalay Bay pelas 22h30 locais (6h30 da manhã em Lisboa), depois de ter recebido um alerta sobre um tiroteio em curso no recinto do festival de música country Route 91 Harvest, a decorrer naquela zona. Depois de avançarem que havia pelo menos um atirador "ativo" no local, perto da avenida turística mais popular de Las Vegas, famosa pelos seus casinos e hotéis, as autoridades confirmaram que um suspeito foi abatido e que o tiroteio provocou pelo menos dois mortos e 24 feridos.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram centenas de pessoas a fugirem em pânico do local, ouvindo-se o que parece ser o som de armas de fogo automáticas a serem disparadas. Imagens captadas em direto no rescaldo do tiroteio em massa mostravam dezenas de agentes da polícia armados espalhados naquela rua da cidade do Nevada, depois de as autoridades terem pedido a todas as pessoas que evitassem a área.

No rescaldo do ataque, o porta-voz de um hospital da zona avançou à CNN que "várias pessoas" foram transportadas em ambulâncias até lá com ferimentos de bala. Alguma das fotografias captadas pelo correspondente da Getty Images no local mostram pessoas deitadas no chão cobertas de sangue. Pelas 8h30 em Lisboa, foi confirmado que pelo menos duas pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas.

No Twitter, a polícia de Las Vegas confirmou de imediato que estava a "investigar relatos de um atirador ativo perto/ao redor do Casino Mandalay Bay", sem avançar mais informações naquele momento. — tendo entretanto confirmado que pelo menos um suspeito foi "abatido" na operação policial.

O "New York Times" noticiou que várias equipas SWAT foram enviadas para o hotel bem como para o restaurante Ali Baba, a cerca de dez minutos de distância de carro do Mandalay Bay, havendo indícios de um outro tiroteio no Hotel e Casino New York, também naquela avenida. Ainda não foram avançadas mais informações sobre esse segundo ataque.

Testemunhas no local dizem que houve centenas de tiros a serem disparados no recinto do festival de música. Alguns voos estão a ser desviados do aeroporto McCarran por causa do incidente.

Notícia em atualização