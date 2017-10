Tiroteio em Las Vegas. Pelo menos 50 mortos, mais de 200 feridos e um suspeito abatido

A polícia de Las Vegas destacou várias equipas para os arredores do Hotel Mandalay Bay pelas 22h30 locais (6h30 da manhã em Lisboa), depois de ter recebido um alerta sobre um tiroteio em curso no recinto do festival de música country Route 91 Harvest.

Depois de avançarem que havia pelo menos um atirador "ativo" no local, numa das avenidas turísticas mais populares de Las Vegas, famosa pelos seus casinos e hotéis, as autoridades confirmaram que um suspeito, um "residente local", foi abatido e que o número de mortos já chega aos 50, havendo igualmente registo de pelo menos 200 feridos, muitos deles em estado grave.

Vídeos partilhados de imediato nas redes sociais mostram centenas de pessoas a fugirem em pânico do local ao ouvirem o que parecia ser o som de armas de fogo automáticas. Imagens captadas em direto no rescaldo do tiroteio em massa mostravam dezenas de agentes da polícia armados espalhados naquela rua da cidade do Nevada, depois de as autoridades terem pedido a todas as pessoas que evitassem a área e de terem encerrado parcialmente a avenida em questão.

Testemunhas no local dizem que houve centenas de tiros a serem disparados no recinto do festival durante o penúltimo concerto da noite de encerramento.

No rescaldo do ataque, o porta-voz de um hospital da zona tinha avançado à CNN que "várias pessoas" foram transportadas em ambulâncias até lá com ferimentos de bala. Algumas das fotografias captadas pelo correspondente da Getty Images no local mostravam pessoas deitadas no chão cobertas de sangue.

Pelas 8h30 da manhã em Lisboa, foi confirmado que pelo menos duas pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas; uma hora depois, os media norte-americanos avançaram que já há mais de 50 mortos e 200 feridos confirmados.

No Twitter, a polícia metropolitana de Las Vegas começou por informar que estava a "investigar relatos de um atirador ativo perto/ao redor do Casino Mandalay Bay"; entretanto, o departamento confirmou na mesma plataforma que um suspeito foi "abatido" e que foram lançadas buscas por dois carros envolvidos no ataque. Tudo indica que o suspeito era um homem de 64 anos, habitante local, mas desconhecem-se ainda as motivações do atacante.

Entretanto, as autoridades divulgaram a imagem de uma mulher, que aparentemente era a companheira do atirador que foi baleado mortalmente pela polícia, e pedem a colaboração dos cidadãos caso tenham alguma pista ou conheçam o paradeiro da suspeita.

O “New York Times” diz que várias equipas SWAT foram enviadas para o hotel bem como para o restaurante Ali Baba, a cerca de dez minutos de distância de carro do Mandalay Bay, havendo indícios de um outro tiroteio no Hotel e Casino New York, também naquela avenida. Ainda não foram avançadas mais informações sobre esse alegado ataque. Alguns voos estão a ser desviados do aeroporto McCarran por causa dos incidentes.

(Notícia atualizada às 11h55)