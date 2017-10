Stephen Paddock: o homem por trás do “mais mortífero tiroteio da história” dos EUA

Stephen Paddock, 64 anos. Reformado, tinha licença de piloto e de caça. Vivia em Mesquite, no estado norte-americano do Nevada, a cerca de 140 quilómetros do centro de Las Vegas. Não lhe é conhecido qualquer antecedente criminal nem diagnóstico de doença ou distúrbio mental. Ainda há muitas questões por responder, mas há uma resposta que é dada como certa pela polícia: Stephen Paddock é o principal suspeito da morte de pelo menos 58 pessoas num tiroteio que já considerado o “mais mortífero da história moderna” dos EUA.

“Era um homem saudável que gostava de videojogos de poker e de viajar em cruzeiros. Nunca tinha puxado da arma, não faz sentido”, disse Eric Paddock, irmão de Stephen, citado pela agência Reuters. Eric Paddock sabia que o irmão tinha armas por questão de segurança, mas “não tinha armas automáticas”.

O irmão de Stephen Paddock revelou ainda que este passaria algum tempo nos casinos da cidade. A NBC News acrescenta que, nas últimas semanas, teria gasto “dezenas de milhares de dólares” no jogo. O pai dos dois foi um antigo ladrão, que chegou a constar na lista das dez pessoas mais procuradas pelo FBI e, por uma vez, conseguiu fugir da prisão. “Não o conhecíamos”, garantiu Eric.

Pouco passava das 22h30 de domingo (6h30 de segunda-feira em Lisboa), quando o homem, a partir do 32 andar do Mandalay Bay Hotel, começou a disparar sobre as cerca de 22 mil pessoas que assistiam a um festival de música ao ar-livre, que acontecia nos arredores da unidade hoteleira. O atirador suicidou-se quando a polícia entrou no quarto. No local, foram encontradas dez armas.

No passado, sabe-se que Paddock comprou várias armas. A polícia, citada pela CNN, diz que foram adquiridas legalmente. Tudo aponta que uma espingarda tenha sido alterada de forma a funcionar como arma automática.

Uma das questões que ainda está por apurar é a motivação do tiroteio. Ao longo do dia contaram-se diferentes histórias. Embora nunca as autoridades oficias se tenho referido ao caso como terrorismo, durante a tarde, o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) reivindicou o ataque garantindo que Paddock era um dos seus soldados. O FBI e a polícia local vieram logo depois desmentir: não foram encontradas ligações entre o suspeito e o grupo radical (nem Donald Trump usou a palavra quando comentou o caso). Então, o que levou Paddock a disparar do topo do 32º andar do hotel? “Não consigo entrar na mente de um psicopata”, respondeu Joseph Lombardo, responsável da Polícia Metropolitana de Las Vegas.

O tiroteio deste domingo em Las Vegas já é considerado pelas autoridades como o “mais mortífero tiroteio da história” da moderna dos Estados Unidos da América. Pelo menos 58 pessoas morreram e 515 ficaram feridas. O balanço, ainda provisório, supera o tiroteio em Orlando, que fez 49 vítimas mortais.