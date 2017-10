O caso das armas norte-coreanas secretamente encomendadas pelo Egito

Em agosto foi intercetada uma mensagem secreta enviada de Washington para o Cairo alertando as autoridades egípcias para um navio "misterioso" que estava a atravessar o Canal do Suez. O cargueiro Jie Shun estava a viajar com a bandeira do Camboja mas, avisaram os norte-americanos, tinha partido da Coreia do Norte, com uma tripulação norte-coreana e uma carga desconhecida tapada com pesadas lonas. Depois de terem recebido a dica oficial, agentes alfandegários do Egito intercetaram o navio nas águas territoriais do país e encontraram mais de 30 mil granadas de propulsão para foguetes escondidas dentro de caixas de ferro. Foi, concluiria a ONU numa investigação posterior, "a maior apreensão de munições na história das sanções contra a República Popular Democrática da Coreia".

A história foi revelada este fim de semana pelo "Washington Post", quase dois meses depois do incidente, com o jornal a referir que o derradeiro segredo sobre esta carga, que "levaria meses a desvendar", foi a maior surpresa de todas: os compradores eram os próprios egípcios. Ao que a ONU apurou, a Coreia do Norte tinha em curso um complexo acordo comercial com empresários egípcios, que encomendaram a Pyongyang rockets avaliados em vários milhões de dólares que seriam incorporados no armamento do Exército egípcio. O negócio foi conduzido em segredo, avançam fontes oficiais norte-americanas e diplomatas ocidentais que consultaram o relatório das Nações Unidas. O incidente, mantido em segredo até agora, gerou uma série de queixas privadas dos EUA junto do governo egípcio por causa dos esforços daqueles empresários para comprarem material de guerra ao país que continua sujeito a várias rondas de sanções internacionais por causa dos seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares.

Em última instância, refere o "Washington Post", o caso ajuda a descortinar uma das fontes de receita vitais do líder norte-coreano, Kim Jong-un, mediante essas sanções económicas. Num comunicado enviado ao jornal pela embaixada egípcia em Washington, esta garante que tem havido total "transparência" e cooperação da parte do Cairo com os investigadores da ONU, com o objetivo de desmantelar este esquema de contrabando. "O Egito vai continuar a ser abrangido por todas as resoluções do Conselho de Segurança e a agir sempre em conformidade com essas resoluções, restringindo negócios militares com a Coreia do Norte", é sublinhado no documento.

A posição oficial destoa das informações avançadas por fontes do governo norte-americano, que garantem que a entrega de munições para rocktes ao Egito só não se concretizou por causa dos alertas dos EUA, que através dos seus canais diplomáticos contactaram as autoridades egípcias, na prática forçando-as a agir. As fontes anónimas dizem que o episódio do Jie Shun é apenas um de vários negócios clandestinos firmados pelo Egito com a Coreia do Norte que, no verão, levaram a administração de Donald Trump a congelar o envio de 300 milhões de dólares (255 milhões de euros) de ajuda militar para o Cairo.

Para já não se sabe se Pyongyang chegou a receber os cerca de 23 milhões de dólares (quase 20 milhões de euros) pelo envio das granadas. Mas, refere o "Washington Post", "o episódio ilustra um dos grandes desafios que os líderes mundiais enfrentam enquanto tentam alterar o comportamento da Coreia do Norte através de pressões económicas". Mesmo com os EUA e os seus aliados a empilharem sanções atrás de sanções contra o regime de Kim Jong-un, este "continua a lucrar com a venda de armas baratas convencionais e equipamentos militares a uma série de clientes e beneficiários, entre eles o Irão, Myanmar, Cuba, Síria, Etritreia e pelo menos dois grupos terroristas, bem como a aliados-chave dos EUA como é o caso do Egito", apontam analistas ao diário.

Ao longo dos últimos anos, estas trocas de pequeno armamento tornaram-se uma fonte sólida de receita para o regime norte-coreano com alargada experiência em tácticas de contrabando, incluindo na ocultação de cargas ilegais em navios que transportam bens legítimos comerciáveis, como açúcar ou, no caso do Jie Shun, "uma montanha de minério" avulso.

"Estes materiais-fachada não só servem para ofuscar as cargas como deixam a descoberto a forma como negócios lícitos de empresários norte-coreanos estão a ser usados para as atividades ilícitas do país", refere David Thompson, analista que investiga os esquemas financeiros da Coreia do Norte no Centro para Estudos Avançados de Defesa, um think tank sem fins lucrativos com sede em Washington. "É este esquema que torna tão difícil identificar as atividades ilícitas [de Pyongyang]."