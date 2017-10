Mulheres acusadas do homicídio de Kim Jong-nam declaram-se inocentes

As duas mulheres acusadas do homicídio de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declararam-se inocentes no início do seu julgamento na Malásia esta segunda-feira de manhã. A indonésia Siti Aisyah, de 25 anos, e a vietnamita Don Thi Houng, de 29, falaram através dos seus intérpretes no Tribunal Superior de Shah Alam, um distrito perto do aeroporto de Kuala Lumpur, onde Kim Jong-nam foi atacado em 13 de fevereiro com o agente neurotóxico VX, uma versão altamente letal do gás sarin que integra a lista das Nações Unidas (ONU) de armas de destruição em massa.

O caso gerou uma grave crise diplomática entre a Malásia e a Coreia do Norte, que culminou com a expulsão dos seus respetivos embaixadores. O julgamento das duas suspeitas começou a ser preparado há oito meses; são as duas únicas pessoas acusadas formalmente pela morte de Kim. Depois da sua detenção, ambas disseram ter sido instrumentalizadas por agentes secretos norte-coreanos, que as convenceram de que estavam a participar num programa de apanhados para a televisão. Foi esse o mesmo argumento que usaram esta manhã em sua defesa, depois de terem sido transportadas para o interior do tribunal envergando coletes à prova de bala, relata a AFP.

Se foram consideradas culpadas, poderão ser condenadas à morte por enforcamento. Com o início do julgamento, o procurador responsável pela acusação disse que o seu objetivo é provar que, juntamente com quatro homens norte-coreanos que continuam em liberdade, ambas tinham intenção de assassinar Kim Jong-nam — algo que, defende, é comprovado pelo facto de terem corrido para uma casa de banho do aeroporto depois do ataque para lavarem as mãos.

Três dos quatro outros suspeitos de envolvimento no crime foram autorizados a abandonar a Malásia em março, um mês depois do ataque, em troca da libertação de nove diplomatas malaios e das suas respetivas famílias por Pyongyang.

Tido como o mais provável sucessor do pai durante vários anos, o filho mais velho do falecido líder norte-coreano viu-se envolvido num escândalo no seu país-natal por ter usado um passaporte falso para visitar o parque de diversões da Disney em Tóquio em 2001, levando o seu pai, Kim Jong-il, a nomear o seu filho mais novo para lhe suceder um ano antes de morrer. Kim Jong-un assumiria o poder em 2011, já de relações cortadas com o meio-irmão, que à data da sua morte vivia exilado em Macau desde 2003. As reais motivações para o homicídio do Kim mais velho poderão nunca vir a ser descortinadas.