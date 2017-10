Autarca de Barcelona diz que declaração de independência “não é a melhor via”

A presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, advertiu esta o governo regional catalão de que uma eventual declaração unilateral de independência "não é a melhor via" para resolver a situação da Catalunha, mas antes uma "resposta inclusiva".

Em declarações à Radio Catalunha, Colau afirmou que uma declaração de independência "não é a melhor via" nem "a melhor resposta" à situação da Catalunha, que é "muito grave".

O referendo de domingo, que tinha sido suspenso pelo Tribunal Constitucional, não se realizou "com garantias", disse.

Colau apelou por isso à prudência e pediu "unidade de ação" para uma resposta "o mais inclusiva possível".

A presidente da câmara disse-se ainda "desiludida" com a reação "tíbia" do líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, face à atuação "absolutamente indignante" das forças de segurança no dia do referendo.

O governo regional da Catalunha (Generalitat) anunciou que 90% dos catalães votaram a favor da independência no referendo, tendo votado apenas 42% dos 5,3 milhões eleitores.

O referendo foi marcado pela Generalitat dominada pelos separatistas e boicotado por todos os partidos e movimentos que não querem a separação de Espanha.

O Estado espanhol, nomeadamente o Tribunal Constitucional, declarou ilegal a consulta.