Atirador de Las Vegas não tinha antecedentes criminais

A polícia de Las Vegas identificou o autor dos disparos que causaram este domingo à noite pelo menos 50 mortos e mais de 406 feridos num festival de música country. Segundo o xerife local, Joe Lombardo, o suspeito era Stephen Paddock, um habitante da cidade de 64 anos, sem antecedentes criminais.

São ainda escassas as informações sobre o atirador. Sabe-se apenas que teve residência nos estados norte-americanos do Texas e da Califórnia e que obteve licenças de caça e pesca no Alasca, em 2010.

As autoridades já localizaram também a sua companheira, Marilou Danley, que era procurada pela polícia. As circunstâncias do ataque continuam pouco claras e a motivação do atirador é ainda desconhecida.

Este foi o tiroteio mais mortífero da história moderna dos Estados Unidos da América, ultrapassando o número de vítimas do ataque numa discoteca de Orlando, em junho de 2016, que fez 49 mortes.

Mais de 40 mil pessoas assistiam ao festival de música country que decorria num espaço ao ar livre junto a um casino de Las Vegas.

Pelo menos dois agentes da polícia que se encontravam de folga morreram no ataque.

Testemunhas relatam que na parte final do concerto do músico Jason Aldean ouviram-se "disparos de armas automáticas" e que muitas pessoas que se encontravam no local fugiram para a cave do edifício vizinho ao recinto do concerto.

O atirador encontrava-se no 32.º andar do hotel-casino Mandalay Bay, perto do local onde decorria o festival. "Os polícias foram lá e abateram o suspeito no local. Ele está morto", disse Joe Lombardo.

Várias armas foram encontradas no quarto que o suspeito ocupava.

Numa mensagem colocada na rede social Instagram, o músico disse que ele e a sua banda estão sãos e salvos.

"A noite foi para além do horror", escreveu Jason Aldean, dedicando os seus "pensamentos e orações" a todos os que se encontravam no seu concerto no domingo".

A polícia bloqueou o trânsito no centro da cidade e alguns voos do aeroporto internacional McCarran foram desviados para outros destinos.