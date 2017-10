O.J. Simpson libertado

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson deixou a prisão este domingo, em liberdade condicional, de pois de ter cumprido nove de uma sentença de 33 anos por roubo, assalto, sequestro e outros delitos.

O antigo jogador dos "Buffalo Bills" está com 70 anos, sendo recordado pela polémica absolvição, em 1995, no então conhecido como "julgamento do século", como ficou conhecido o processo em que foi acusado de ter assassinado a ex-mulher, Nicole Brown, e um amigo dela, Ron Goldman.

Todavia, em outubro de 2008, O.J. Simpson foi declarado culpado por roubo, assalto, sequestro e outros delitos de cinco pessoas, dois colecionadores de objetos esportivos num hotel-casino em Las Vegas.

O ex-atleta argumentou que estava apenas a tentar recuperar objetos pessoais que lhe haviam sido roubados.

O ex-jogador cumpriu pena na penitenciária de Lovelock, no estado de Nevada.