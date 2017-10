Metamorfose da memória

Vivi o verão mais louco da minha vida na Baviera, o estado mais a sul, mais rico, mais alpino e mais católico da federação alemã. Desde a visita ao campo de concentração de Dachau até ao Mundial de Futebol que ali se disputava (2006), compilei durante aqueles meses um conjunto de histórias que poderiam encher todas as páginas desta revista caso o seu diretor perdesse a cabeça. Vivi e trabalhei numa vila alpina chamada Garmisch-Partenkirchen. Dormi e estudei nas ex-casernas da famosa Primeira Divisão Alpina, unidade de elite da Wehrmacht, que foram convertidas há décadas num dos símbolos da nova Alemanha — o George C. Marshall Center, centro de estudos germano-americano que junta jovens militares (oficiais), jovens diplomatas e jovens investigadores civis de toda a Europa. De comboio, ia muitas vezes a Munique ver os jogos da seleção portuguesa mas também da Nationalmannschaft. Ver um jogo da Mannschaft entre jovens alemães é algo que não se esquece. Nunca vi uma juventude tão apaixonada pela sua seleção, nem os turcos superam os alemães neste fervor pátrio. Mas a maior experiência era mesmo regressar a Garmisch de comboio, cem quilómetros em direção ao sul, em direção aos Alpes. Garmisch é um local de uma beleza inconcebível e assustadora; sentimos ali o temor perante a Criação. A vila fica já nos Alpes, num planalto a 700 metros de altitude, que de repente dá lugar a montanhas gigantescas com picos de 3000 metros. A altitude sobe 2300 metros numa nesga de terreno. Ficamos rodeados por uma abrupta e gigantesca muralha de pedra e gelo que faz lembrar a muralha de “A Guerra dos Tronos”. Com uma diferença: esta muralha não é humana, não é made in Germany, é uma muralha natural, é o símbolo da mãe natureza que olha para nós com profundo desprezo. Mais do que o oceano, uma montanha assim faz-nos sentir insignificantes na ordem das coisas. Quando o comboio oriundo de Munique começa a entrar neste perímetro alpino, sentimos que estamos a deixar a civilização e a entrar na soberania da natureza, pior ainda, sentimos que a sociedade humana nada pode fazer caso a natureza resolva atuar sobre nós, sentimos que a história natural é a monarca absoluta que só por acaso tolera a história humana. Na linha de comboio, ficamos maravilhados com a beleza única da paisagem, mas também aterrorizados com o poder que se esconde lá no cima daquelas montanhas sempre brancas e quase sempre cobertas por um anel de nuvens. O céu pode estar azul e limpo por toda a Baviera, mas ali formam-se quase sempre essas nuvens isoladas e assombradas. É como se o Deus do Antigo Testamento se escondesse naquelas nuvens, é como se aquelas montanhas fossem uma fusão de Ararat, Sinai e Sião. A sensação de medo é depois alimentada pelas pequenas tempestades que se formam em minutos mesmo no pico do verão. É um quadro onírico, sem dúvida, mas é um onírico inquietante como num quadro de Chirico; é um sonho próximo do pesadelo que não nos deixa tranquilos mesmo quando descobrimos no meio das montanhas lagos de uma beleza inconcebível. É uma natureza belíssima, mas indomável e inconquistável pelo homem.

Nessa altura (2006), já lia o escritor alemão W. G. Sebald (1944-2001) e continuei a lê-lo nos anos seguintes. É um dos meus autores contemporâneos. Não gosto de ler Sebald da mesma forma que gosto de ler Laxness, McCarthy ou Llosa. Sebald não é uma fruição literária, é um tremendo desafio intelectual e porventura o grande barómetro literário da psique alemã e europeia do nosso tempo. Ler Sebald é encontrar a consubstanciação ou encarnação literária de uma certa mentalidade alemã e europeia que está historicamente situada entre o fim da II Guerra Mundial e o regresso da história que estamos a viver neste preciso momento. Esta ligação antiga a Sebald foi reforçada neste verão. Li há dias a sua primeira obra — “Do Natural”, um poema épico que faz lembrar o esforço de T. S. Eliot na recriação moderna da “Divina Comédia”. O inferno de Eliot é “Terra Devastada”, o purgatório é ‘Ash Wednesday’ e o paraíso é ‘Four Quartets’. Em “Do Natural”, o inferno é ‘Como a neve nos Alpes’ (gira em torno do pintor Mathewes Grunewald, o Hieronymous Bosch alemão), o purgatório é ‘Quedara-me eu no fim do mar’ (gira em torno da vida de um explorador alemão chamado Georg Willhem Steller), e o paraíso é ‘A noite escura faz-se ao caminho’, que gira em redor do próprio Sebald. E foi este poema final que me deu uma pista nova sobre Sebald:

“Quando vim ao mundo/ no dia de Ascensão do ano de quarenta e quatro (...) por cima dos montes/ pairava já o temporal que logo a seguir/ dispersou a procissão e matou um dos quatro portadores do pálio (...) junto à face norte dos Alpes”.

Por norma, olhava para a vida de Sebald a partir do fim, a partir da sua vida de emigrado e sobretudo de exilado voluntário na Inglaterra. Nunca prestei grande atenção aos pormenores do seu nascimento. Mas, ao ler este excerto, tudo me soou familiar. Uma rápida pesquisa confirmou a suspeita: Sebald cresceu numa vila vizinha de Garmisch, Wertach (Allgau). Andei lá perto várias vezes.

É certo que biografia não é destino, mas aqui é evidente que a atmosfera alpina influenciou muitíssimo a visão de Sebald. Em primeiro lugar, o assombramento que se sente nos Alpes explica a presença hegemónica da natureza na sua obra. Tal como Euclides da Cunha, Sebald escreve como um botânico, descrevendo em pormenor flores e árvores, tratando-as pelo nome: zimbreiros, loureiros lusitanos, faias, tílias, ulmeiros, carvalhos, lírios-do-vale, pera-manteiga, jacintos-estrela, agrião-dos-prados, barba-de-cabra. Nem por acaso, o seu primeiro livro tem como título “Do Natural” e relata a forma como a natureza (do sexo às doenças) é insuperável e estará sempre em guerra com a civilização humana. Nos livros fundamentais que se seguiram (“Os Emigrantes”, “Os Anéis de Saturno” e “Austerlitz”), este padrão permanece: a civilização humana e urbana acaba sempre em ruínas, que, mais tarde ou mais cedo, serão reconquistadas pela natureza. Na senda de “Terra Devastada” de Eliot, Sebald tem o fascínio pela descrição pré ou pós-apocalíptica. Descreve vezes sem conta áreas urbanas abandonadas (Manchester pós-industrial, por exemplo) compostas pelos habituais cemitérios de casas, fábricas e estradas semidestruídas à espera do golpe de misericórdia; áreas com rios poluídos e empestadas pelo cheiro a ácido sulfúrico e que suam alcatrão; zonas que consumiram “o fôlego de legiões de seres humanos” e que acabaram em “colossais montes fumegantes” que fazem lembrar uma das representações clássicas do inferno, a Gehena (lixeira onde se queimavam cadáveres e esterco humano); zonas onde apenas se veem arbustos raquíticos, que em breve serão salvos pela chegada dos seus viçosos irmãos, batedores avançados de uma natureza que vem resgatar o seu espaço. Sebald sentir-se-ia em casa em “As Vozes de Chernobyl”, de Svetlana Alexievich, uma autora que parece o eco eslavo do escritor alemão.

Em segundo lugar, a natureza acaba por determinar a própria visão política e moral de Sebald sobre a Alemanha e até sobre a natureza humana: as sociedades sobrevivem moralmente quando transformam o mal humano num mal natural, isto é, quando maquilham uma calamidade causada pelo homem com os tons da catástrofe natural, quando transformam a destruição causada por um bombardeamento militar na destruição causada por um terramoto ou tempestade, quando a perversidade da história humana é mascarada com a amoralidade da história natural, quando as sociedades transformam a destruição causada por agentes morais e conscientes (seres humanos) numa destruição causa pelos elementos amorais e inconscientes da natureza. Não se trata, portanto, de uma simples amnésia, mas de uma metamorfose da memória. A revolta contra esta deturpação da memória que os alemães levaram a cabo após 1945 está no centro da obra de Sebald. É que os alemães começaram por encarar a II Guerra Mundial da mesma forma que encarariam um grande terramoto ou tempestade; assumiram a destruição evidente, mas não procuraram culpados humanos, nem sequer procuraram o luto. A destruição e o ódio que a Alemanha lançou sobre os outros países e a destruição e o ódio que os outros países lançaram sobre a Alemanha e os alemães perderam qualquer tipo de carga moral.

Alemães, os novos moabitas

“A despeito dos tempos medonhos noutros sítios”, Sebald cresceu nos anos quarenta sem ter uma ideia da destruição. Na escola falava-se das campanhas de Napoleão e Alexandre, deixando de lado a História recente; até a faculdade foi omissa. Ora, claro que Sebald questiona o silêncio sobre a Alemanha enquanto agressora, mas aquilo que é específico de Sebald é a sua preocupação com a Alemanha enquanto vítima da maior campanha de bombardeamentos aéreos da história. As grandes cidades alemães desceram ao apocalipse, os civis alemães acabaram por sofrer uma das maiores calamidades da História recente. Contudo, a memória vulgar, o pensamento, a História e até a literatura alemã recusaram-se a registar este sofrimento atroz. Uma personagem inglesa de “Os Anéis de Saturno” resume na perfeição a intenção de Sebald:

“No princípio dos anos 50, quando estava em Luneburg com as tropas de ocupação, até cheguei a aprender alguma coisa de alemão para, pensava eu, poder ler os relatos que os próprios alemães deviam ter escrito sobre os ataques aéreos e sobre a sua vida nas cidades destruídas. Para meu espanto, depressa verifiquei que não valia a pena procurar esses textos. Parece que ninguém escreveu sobre essas coisas nem se lembrava delas”.

Este é um reflexo autobiográfico. Sebald revoltou-se contra o silêncio dos próprios pais, algo que fica evidente no seu texto mais pessoal, “Do Natural”:

“Está-se a 26 de Agosto de 1943.

A 27, o meu pai parte para Dresden,

de cuja beleza, diz ele

à minha pergunta, a sua memória

não guarda a lembrança.

Na noite de 28, vêm 582 aviões

atacar Nuremberga. A minha mãe,

que na manhã seguinte

queria voltar a casa,

no Allgäu, não pôde ir mais longe

que a estação de Furth.

Dali viu Nuremberga em chamas,

mas já não se lembra de

como era a cidade incendiada”.

De seguida, o poema invoca um quadro de Altdorfer que retrata a queda de Sodoma e o início dos Moabitas através de Loth e suas filhas:

“Quando, há dois anos, vi

pela primeira vez

este quadro,

tive a sensação

de já ter visto tudo

antes, e pouco depois,

ao atravessar a Ponte da Paz,

quase enlouqueci”.

A mensagem parece clara. A destruição de Sodoma é a destruição da Alemanha nazi; os sobreviventes alemães estão marcados pelo pecado. Recorde-se que — na Bíblia — os moabitas, nascidos da relação incestuosa entre Loth e as filhas, são adversários impuros de Israel. Para Sebald, esta impureza moabita da Alemanha pós-45 residia na incapacidade de confrontar o passado (Vergangenheitsbewältigung). Só uma purga do passado poderia retirar os alemães da condição de moabitas da História contemporânea.

Na campanha aérea, ingleses e americanos destruíram 131 cidades alemãs, mataram 600 mil civis alemães, deixaram quase oito milhões de alemães desalojados numa paisagem lunar onde só havia ratos para comer. A campanha (“Gomorra”) tinha como objetivo deliberado matar civis; estes civis não foram danos colaterais de bombardeamentos contra alvos militares — o objetivo militar era mesmo matar o máximo número possível de civis alemães. Não, Sebald não procura diabolizar os aliados e vitimizar aos alemães; ele não está à procura desse (absurdo) revisionismo histórico. A sua intenção é outra: criticar a metamorfose da memória alemã que impedia a compreensão do passado, que bloqueava um verdadeiro momento de contrição, que deixava os alemães longe do seu luto como agressores e como vítimas. Ao tratarem os bombardeiros ingleses, os Lancasters e os Halifaxes, como meros instrumentos da natureza, ao tratarem as bombas inglesas como raios, trovões, chuva ou choques de placas tectónicas, os alemães retiraram qualquer carga moral à guerra, logo evitaram uma reflexão sobre o seu passado agressor e sofredor. Se não existiam responsáveis humanos dos dois lados, não havia qualquer reflexão a fazer. Imagine-se que os japoneses não podiam refletir sobre Hiroxima, imagine-se que os japoneses — por vontade própria — tinham transformado Hiroxima em algo equivalente ao tsunami. Parece impossível, mas foi esta a narrativa escolhida pelos alemães, que trataram o inferno da guerra como se fosse um longo e terrível inverno. Um inverno pode ser duro e até mortal, mas não acarreta qualquer polémica ou reflexão moral. Aguenta-se e segue-se em frente! Os alemães dormiram ao relento, caçaram ratos, roeram solas, viveram entre pó, moscas e larvas tão grandes que só podiam ser afastadas com lança-chamas, viram mulheres a transportar dentro de malas os restos mortais dos seus bebés, mas encaram tudo isto como um longo inverno sem culpados humanos. O mal humano é mais digerível quando o transformarmos num mal natural.

A obra de Sebald levantou-se contra esta visão amoral e naturalista da violência. Em “História Natural da Destruição”, critica a forma como a maioria dos escritores e intelectuais alemães passou ao lado desta destruição. Depois, critica a maneira como uma minoria de autores foi incapaz de encontrar a linguagem adequada para descrever o horror, acabando por criar um excesso sentimentalista e kitsch que desrespeita a dor vivida pelos alemães. Ao mesmo tempo, critica os autores que muito simplesmente mentiram. Alfred Andersch, por exemplo, permaneceu na Alemanha durante o III Reich, mantendo-se como um apoiante discreto do regime. Depois da guerra, sentiu necessidade de uma relegitimação e, nesse sentido, desviou as atenções do passado alemão. Andersch, a par de outros (Richter, Böll), criou o conveniente mito do “bom alemão” que não “tinha outra hipótese senão deixar sofredoramente que tudo passasse”, como se o nazismo tivesse sido uma força invasora da Alemanha. O escritor que acaba por ser elogiado nem sequer é alemão, mas sim austríaco — Jean Améry. Tal como Primo Levi, Améry sofreu as agruras do Holocausto. Sobreviveu e passou o resto da vida a escrever sobre aquele mal indizível. Para Sebald, Améry cumpriu o dever moral do escritor. Problema? Tal como Levi, Améry acabou por se suicidar devido ao cansaço moral que resulta do confronto permanente com o mal. O que nos leva a um ponto: não precisam as sociedades desta amnésia ou metamorfose? Se estamos sempre a escavar à procura do mal humano, se não transformamos a agressão humana num mero ato amoral da natureza, não acabamos no suicídio pessoal ou coletivo devido à fatiga moral que esse confronto com o mal provoca? Sem o esquecimento da perversidade humana, será possível uma vida organizada com um mínimo de alegria, prazer, orgulho? Sebald tem momentos de hesitação, mas acaba por escolher a via da arqueologia do passado à procura dos artefactos do mal, mesmo que isso implique o preço máximo — conflitos internos, um certo espírito suicida. Não por acaso, as personagens de “Os Emigrantes” são suicidas (Henry Selwyn e Paul Bereyter suicidam-se; Ambros Adelwarth e Max Aurach têm momentos suicidários). O livro é composto por quatro contos que retratam a vida de quatro judeus expatriados da Alemanha nazi. É talvez o melhor livro de Sebald. Não há nada mais poderoso do que um narrador a reconstruir um passado a partir de fotos perdidas; fotos que deixam os mortos entrar na nossa vida através daquele olhar imortalizado num frame; não há nada mais poderoso do que um escritor a tentar suspender a morte, a resgatar pessoas do esquecimento. Essa suspensão da morte e da esquecimento ocorre — em parte — durante a escrita do livro e enquanto houver gente para ler esse livro. Numa palavra, literatura.

Como é típico em Sebald, “Os Emigrantes” retrata a conquista da civilização pela natureza; encontramos as cidades, casas e hortas a retornar ao estado selvagem. Há o desejo explícito de ver casas destruídas por ratos, térmitas e caruncho. As próprias personagens são frias e distantes, como se fossem elementos da história natural e não homens da história humana. Por vezes, ficamos com a sensação de que “Os Emigrantes” é a voz de um morto a retratar mortos, como se estivéssemos na presença de representações germânicas de Pedro Páramo ou Brás Cubas. É como se estivéssemos a escutar os mortos através de um portal entre tempos — uma ideia central em todos os livros de Sebald. As suas personagens são assoladas por sonhos, assombrações, visões e vertigens que parecem indicar uma ligação entre o tempo dos vivos e o tempo dos mortos através do inconsciente. Cormac McCarthy, que recentemente descreveu o nosso inconsciente enquanto um Deus omnipresente, gostará desta ideia.

A descrição da terceira personagem, um daqueles mordomos oitocentistas que chegaram a meados do século XX, Ambros Adelwarth, é perfeita enquanto exemplo do estado de espírito das personagens sebaldianas:

“Creio que nunca conheci pessoa mais melancólica do que o seu tio-avô. Cada palavra casual, cada gesto, toda a sua postura, que conservou ereta até ao fim, davam a entender que estava sempre a pedir licença para se ausentar. Às refeições, a que mesmo quando estava pior comparecia sempre com a sua infalível cortesia, servia-se, é certo, mas o que comia não era mais do que o viático simbólico que antigamente se depositava na campa dos mortos (...) o desejo do seu tio-avô de extinguir em si próprio a mais profunda e irremediavelmente possível toda a capacidade de pensar e recordar”.



Se pensarmos bem, a psique alemã pós-1945 e pré-Merkel era assim. Na Europa e no mundo, os alemães pediam licença e desculpa por tudo e por nada, passavam os cheques que tinham de passar devido às exigências francesas e do resto da Europa e não faziam perguntas; queriam ser invisíveis e, não por acaso, criaram o primeiro “estado pós-nacional”, para usar o conceito do historiador Heinrich August Winkler. Este estado pós-nacional era uma nação sem memória, sem passado, vivendo nesta espécie de suicídio em vida retratado por Sebald. Os alemães eram apátridas mesmo quando viviam na sua pátria; viviam na história natural, não na história política e humana.

O quarto e último conto retrata Max Aurach. É a parte mais pungente de “Os Emigrantes”, até porque parece um preâmbulo de “Austerlitz”, talvez o livro mais ambicioso de Sebald. Max Aurach é o perfeito alemão e europeu do período 1945-2010. É um pintor que pinta apenas e só para criar o pó que enche o seu estúdio. O seu interesse não são os quadros, mas o pó que o seu labor produz. É para ele importante que nada mude no seu local de trabalho, que tudo fique como antes, que nada seja acrescentado “exceto os detritos resultantes do seu labor e o pó que pousa sem cessar”.

Ele ama esse pó mais do que tudo no mundo.

Esta atmosfera prossegue em “Austerlitz”, embora este livro já tenha um vislumbre de reconciliação e redenção. Tal como “Os Emigrantes”, “Austerlitz” é uma espécie de biografia ficcionada que vive do confronto entre o narrador (alter ego de Sebald) e a personagem principal, Jacques Austerlitz. Os dois encontram-se em Antuérpia nos anos 60. Após longa separação, reencontram-se nos anos 90. O esquema é idêntico ao do conto de Max Aurach: ao início, Austerlitz está relutante em falar do seu passado; só ganha coragem décadas depois. É assim que descobrimos que ele é um judeu checo enviado ainda em criança para a Inglaterra (1939) nos famosos Kindertransport que salvaram crianças judias por toda a Europa. Os pais ficaram e morreram nos campos de concentração. Temos assim dois momentos, a amnésia voluntária que mantém a personagem e a Alemanha num eterno purgatório, e a redenção que nasce na morte dessa amnésia. Ao contrário das personagens de “Os Emigrantes”, Austerlitz vence a inércia e empreende uma caminhada para desenterrar o passado dos pais. Desta forma, a sensação de que estamos entre fantasmas desaparece. A “dor paralisante” que bloqueia Max Aurach é aqui vencida por Jacques Austerlitz, que não se limita a recordar; ele viaja até aos locais da dor, numa viagem física que se torna uma viagem interior (apesar do maneirismo híbrido, Sebald utiliza o modelo narrativo clássico — a viagem).

Merkel é Rute, a ex-moabita

O efeito que Sebald procura é a catarse através do confronto com o mal. Esse desejo de confissão dura e até de redenção através da transcendência está presente em algumas passagens, sobretudo esta de “Do Natural”:

“E do cimo do monte via-se a sombra enfumarada do vale de Josafat”.

O vale de Josafat é uma referência de um livro da Bíblia, o ‘Livro de Joel’. Na tradição judaico-cristã, Joel é um profeta de severo castigo e juízo, mas também de esperança e redenção que nos aguardam depois desse juízo. Neste sentido, a obra de Sebald pode ser vista como o vale de Josafat da memória alemã, o temível vale do julgamento do passado que abriu as portas a uma nova fase, uma nova Alemanha, que se abre num momento de transcendência carregada de referências bíblicas:

“Ao longe, com velas enfunadas/ passam navios, as sombras/ tocam já Chipre e lá longe/ estende-se o território do Egito./ Distingue-se o delta do Nilo,/ a península do Sinai, o Mar Vermelho”.

Numa recensão publicada na “New York Review of Books”, J. M. Coetzee revelou-se incomodado com a presença desta transcendência na obra de Sebald. Julgo que se pode dizer o exato oposto. Sem um módico de transcendência, como é que chegamos ao ato de contrição? Aliás, num dos textos de “Campo Santo”, Sebald é claro na sua intenção: ele procura o luto nacional; luto, esse, que era impossível a partir do momento em que os alemães escolheram a metamorfose da memória. A noção de recomeço após a contrição é reforçada por outra referência bíblica já salientada neste texto: os moabitas que saem da destruição de Sodoma. Ora, um dos grandes livros de perdão, redenção e recomeço do Antigo Testamento é o ‘Livro de Rute’, a moabita. Rute, a estrangeira, a impura, a pagã, a moabita, é acolhida por Israel e entra diretamente na linhagem de Jesus. Rute, herdeira de um povo incestuoso e pagão, é “avó” de Jesus. Sebald não faz estas referências por acaso. Joel e Rute indicam um reinício depois da purga. Mais: Rute antecede Jonas e o Novo Testamento no advento da abertura e universalidade contra os paroquialismos e nacionalismos dos povos escolhidos. A salvação é para todos, não apenas para o povo escolhido. Rute, filha de impuros, está na linhagem da universalidade incarnada. A Alemanha pós-Sebald, pós-vale de Josafat, é esta nova Rute. A Alemanha emancipada e melhorada por Merkel é Rute. A reação à crise dos refugiados é disso o maior exemplo. Em vez do clássico fechamento e exclusivismo da cultura alemã do passado, Merkel forçou a abertura e a universalidade. E vai vencer as eleições com tranquilidade. Não é um pormenor.

Naquele que é porventura o melhor livro historiográfico sobre a Alemanha, “Germany – the Long Road West”, Heinrich August Winkler traça a rota da Alemanha como um corpo em direção à abertura universal do Ocidente, por oposição ao fechamento romântico e nacionalista. Até 1945, a Alemanha definia-se como uma kultur específica sem ligação com uma civilização universal. Aliás, dentro da lógica romântica e reacionária do misticismo alemão, um chão comum partilhado por todos os homens era um absurdo. Após 1945, a Alemanha empreendeu uma caminhada que — auxiliada por escritores como Sebald — entra agora na fase final: perante o enfraquecimento moral dos EUA, a Alemanha é o novo líder moral do Ocidente. As posições de Merkel sobre os refugiados e sobre a Rússia (recusa a anexação da Crimeia) revelam que a herança ocidental é hoje defendida pelo velho inimigo do universalismo ocidental, a Alemanha, que já não é o estado pós-nacional mas uma pátria como outra qualquer. Os alemães deixaram a inércia amoral da história natural e reentraram na história política e humana. Os novos alemães assumem o seu passado negro, mas ao mesmo tempo já não têm medo de impor a sua voz nas questões da Europa (euro) e do mundo. Até já se fala de uma nova força militar alemã em articulação com outros países europeus. Há dias, a “Foreign Policy” dizia que a Alemanha está calmamente a construir um exército europeu que ficará sob o comando de Berlim. As próximas casernas alemãs não serão sinistras como aquelas onde eu dormi há onze anos.

Esta nova pátria alemã, aberta, ocidental e liberal (no sentido lato da palavra), não se vê apenas na política, também se vê na cultura. As séries de TV alemães têm feito esse trabalho. “Krupps”, “Eine Deutsche Familie” ou “Unsere Mütter, Unsere Väter” não escondem o passado horrível dos alemães, mas, em simultâneo, mostram dois pormenores adicionais: os alemães também sofreram, e nem todos eram nazis. O que me leva de novo a Garmisch. Um dos meus passatempos era uma espécie de alpinismo para meridionais. A vila está situada a 700 metros. Num esforço de amador, eu subia umas centenas de metros entre trilhos e caminhos nas montanhas. Numa dessas montanhas encontrei uma capela mesmo na beirinha da escarpa a 900 ou 1000 metros, mais um passo e caíamos. Essa capela estava bem cuidada, não era uma ruína sebaldiana, era e é local de peregrinação dos locais, pois é uma capela de homenagem aos filhos da terra que morreram na II Guerra Mundial. Não consegui entrar, o portão estava fechado à chave. Olhando lá para dentro, deu para perceber que aqueles homens morreram sobretudo na frente leste. Eram visíveis as datas e os locais das mortes, as cruzes de ferro e os símbolos militares, bem como as fotos dos falecidos, fotos em tudo idênticas àquelas que pontuam os livros de Sebald. Na época, senti a capela como uma traição. Afinal, os alemães são hipócritas, pensei; têm um discurso de culpa, mas, quando ninguém está a ver, fazem estes altares ao seu passado belicista! Hoje sei que aquela capela não é nazi ou belicista, é apenas um local de luto de uma pátria que, depois de passar pelo vale de Josafat, tem finalmente direito à sua identidade, ao seu luto, à sua memória, com tudo o que isso tem de complexo. A maioria daqueles homens ali homenageados não era nazi, eram apenas alemães a lutar pela sua pátria. É essa, aliás, a mensagem da “Unsere Mütter, Unsere Väter” recentemente transmitida pela RTP2. Não se trata de recorrer à desculpa do “bom alemão”. É apenas a realidade que pode e deve ser retratada numa série produzida em 2013, doze anos depois da morte de Sebald, setenta e dois anos depois da entrada da Alemanha no vale de Joel e Rute. Isto também é Vergangenheitsbewältigung.