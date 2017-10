Começa hoje cessar-fogo na Colômbia com última guerrilha do país

Depois das FARC, uma outra guerrilha, o Exército de Libertação Nacional (ELN) decreta o cessar-fogo, de acordo com as conversações do processo de paz. O líder morreu

Após um século de luta armada, a Colômbia atingiu hoje uma nova etapa no processo de paz, com a entrada em vigor do primeiro cessar-fogo bilateral da história com o Exército de Libertação Nacional (ELN), a última guerrilha do país.

“A partir de agora, e como disse o nosso comandante Nicolás Rodríguez, o ELN cumprirá o cessar-fogo bilateral plenamente”, escreveu a guerrilha numa das suas contas no Twitter. A trégua entrou em vigor à meia-noite (06:00 de hoje em Lisboa).

Esta suspensão das hostilidades é temporária: dura apenas até 09 de janeiro, podendo ser prolongada. A trégua foi acordada a 04 de setembro nas negociações de paz em Quito, no Equador, para pôr fim ao mais antigo conflito no continente.

ELN multiplicou ataques

O cessar-fogo surge após um processo semelhante com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC): da suspensão dos combates ao desarmamento, a antiga e principal guerrilha do país, com sete mil combatentes, transformou-se num partido político legal.

No entanto, o contexto é particularmente tenso, já que o ELN multiplicou, nos últimos meses, as operações contra o exército e a polícia, bem como contra instalações petrolíferas.

No total, 47 membros das forças de segurança morreram ou ficaram feridos desde janeiro, de acordo com o ministro da Defesa, Luis Carlos Villegas.

Hoje, o exército colombiano informou também que o líder do ELN José David Suárez, conhecido como "Carro loco", morreu após um combate com os militares numa zona rural no departamento de Casanare. "Carro Loco" pertencia ao ELN há mais de 20 anos. O líder da guerrilha terá ficado ferido durante a operação militar e foi levado para um hospital em Yopal, onde morreu.