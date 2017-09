Xi Jinping apela ao ideal marxista para manter a alma do Partido Comunista

Presidente chinês defende que não pode haver desvios no marxismo como ideologia para manter a vitalidade do Partido Comunista da China e do país

O presidente da China defende que o marxismo é a ideologia central para manter a chama do Partido Comunista da China (PCC). A declaração de Xi Jinping foi feita, ontem, durante um encontro de membros do Politburo do Comité Central do PCC, a menos de três semanas do XIX Congresso da formação e quando são esperadas alterações na cúpula do regime.

Segundo a agência estatal Xinhua, o presidente da China afirmou que em nenhum momento e circunstância o partido pode vacilar “da defesa do papel orientador” do marxismo, rumo deve ser mantido como uma resolução inquebrável. “Se nos desviarmos ou abandonarmos o marxismo, o nosso partido perderia a sua alma e direção”, preconiza o também secretário-geral do Comité Central do partido.

Jinping avança que o PCC deveria integrar melhor os princípios do marxismo face à realidade da China contemporânea, insistindo que “está a aprender com os feitos de outras civilizações” para o país se desenvolver ainda mais.

O líder da segunda economia mundial reiterou, ontem, o seu apoio ao socialismo com caraterísticas chinesas como modelo ideal para orientar o sistema com o qual quer manter a direção do país. “A ideologia marxista demonstrou uma grande força e vitalidade, insubstituível para ajudar as pessoas a compreender e transformar o mundo atual e promover o progresso social”, conclui.

O presidente chinês elogiou os 2.287 delegados ao Congresso do partido, com início no próximo dia 18 de outubro, e que representam 89 milhões de membros do PCC do país..