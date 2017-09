Presidente do parlamento catalão acusa UE de estar do lado de Espanha

"A Europa é uma Europa dos Estados e os Estados defendem-se entre eles", disse Carme Forcadell

A presidente do Parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, acusou os chefes de Estado e de Governo da União Europeia de "cerrar fileiras" em torno do Governo de Madrid em relação ao referendo sobre a independência nesta região autonoma. "A Europa é uma Europa dos Estados e os Estados defendem-se entre eles", afirmou em Bruxelas a dirigente catalã, segundo o jornal "El Periodico".

Os líderes da UE reuniram-se na quinta e sexta-feira em Tallin (Estónia) para uma cimeira informal para discutir o digital, mas debateram o futuro da Europa num jantar na quinta-feira. O chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, não esteve presente na cimeira, alegando precisamente a situação em torno da Catalunha.

Portugal remeteu-se a uma posição cautelosa, segundo se depreende da entrevista, hoje, do ministro dos Negócios Estrangeiros ao jornal Público. "É uma questão interna de Espanha, estamos confiantes que Espanha a resolva", afirmou Santos Silva, adiantando que, na sua opinião, "a Europa não pode ser Europa se não for a Europa das nações, mas não pode ser Europa se for a Europa dos nacionalismos. Essa diferença é essencial", rematou o ministro.

"UE respeita estado de direito"

O Presidente francês Emmanuel Macron foi mais claro, ao afirmar que parte "de um princípio claro, o de que entre Estados-membros não temos lições a dar-nos. Eu conheço um interlocutor e é Espanha, tenho um interlocutor à mesa e é Mariano Rajoy".

Macron colocou-se ao lado de Rajoy, ao acrescentar que tem "confiança na determinação de Mariano para defender o interesse de toda a Espanha", realçando, porém, que "não tem conselhos a dar", e que "faz sempre falta diálogo e serenidade na vida política".

O primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni mostrou-se reticente em tomar posição sobre o tema, declarando que "como Estados da União Europeia, respeitamos na nossa casa e na dos outros as leis de cada país sem nos intrometer nas dinâmicas internas".

Quanto ao primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, afirmou que "em Espanha há uma Constituição e deve ser respeitada”, manifestando-se a favor de uma solução política que respeite os marcos constitucionais. O Presidente romeno, Klaus Werner Iohannis, alertou para a necessidade de manter a Europa unida, considerando que "não ajuda ninguém ter partes da União Europeia com referendos deste tipo”.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou, por sua vez, que estão todos comprometidos com o respeito pelo estado de direito. "O Tribunal Constitucional espanhol proferiu uma sentença, o parlamento espanhol tomou uma decisão. Esta é a situação", rematou.