O.J. Simpson vai sair em liberdade condicional, Florida não o quer acolher

A antiga estrela do futebol norte-americano O.J. Simpson, 70 anos, deverá sair domingo da prisão de Lovelock (Nevada), em liberdade condicional, após cumprir nove anos por roubo à mão armada, indica hoje a agência de notícias AFP.

Entretanto o seu advogado, Malcolm LaVergne, citado pela Associated Press, assegura que OJ Simpson vai viver na Florida, sem precisar o local, embora um amigo do ex-atleta e ator de cinema, Tom Scotto, lhe tenha oferecido guarida na casa que possui em Naples, Florida.

"Ele vai para a Florida. Não há dúvida de que vai para a Florida", insistiu o advogado à imprensa.

A procuradora-geral da Florida, Pam Bondi, está no entanto contra a ideia de O.J. Simpson se fixar naquele estado norte-americano, tendo enviado na sexta-feira uma carta ao Departamento Correcional de Execução de Penas a comunicar que se opõe a que o antigo astro do futebol cumpra o regime de liberdade condicional naquela região do sul dos Estados Unidos.

"Os cidadãos da Florida estão a par do passado do senhor Simpson e do seu desrespeito pela vida das outras pessoas", escreveu Pam Bondi, sublinhando que o seu estado não pode transformar-se num "'country club' para criminosos condenados".

Num dos julgamentos mais mediáticos do século XX, Simpson foi absolvido em 1994 da morte da sua ex-mulher, Nicole Simpson, e do amigo desta, Ronald Goldman, em Los Angeles, mas acabou condenado por estas mortes, em processo cível, em 1997, a pagar 33,5 milhões de dólares aos familiares das vítimas.

O porta-voz do Departamento Correcional da Florida, Ashley Cook, disse não ter recebido ainda qualquer documentação que indique que Simpson irá para a Florida.

O advogado de Simpson revelou que a antiga estrela do futebol dos EUA está ansioso com a saída da prisão em liberdade condicional, adiantando que ele procura apenas os "pequenos prazeres" como seja estar com a família e comer uma refeição que não seja da cantina.

"Simpson quer comer um bom bife e marisco, e adquirir um novo iPhone", disse LaVergne no programa "Good Morning America", da cadeia de televisão ABC.

Simpson cumpriu nove anos de uma pena de prisão que podia ir até aos 33 anos, após ter sido condenado em 2008 por assalto à mão armada, rapto e outros ilícitos criminais.