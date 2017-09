Jordi Sànchez coloca fasquia em 1 milhão de votantes no referendo: "Com esta pressão, votar será um ato de heroísmo"

Presidente da Assembleia Nacional Catalã afirmou este sábado que a participação de 1 milhão de votantes será um êxito extraordinário, face à repressão exercida pelo governo central para impedir o referendo

Jordi Sànchez sustentou, hoje, em conferência de imprensa, no Centro Internacional da Mediapro, na avenida Diagonal, em Barcelona, que chegar ao milhão de votantes será um “êxito exorbitante”, mesmo que a participação fique longe da consulta a favor do referendo independentista de 9 de novembro de 2014, ato que contou com 2,3 milhões de votantes.

A lado de Jordi Cuixart, líder da associação Òmnium Cultural, criada em 1961 em defesa da língua e cultura catalã, o presidente da ANC justificou a baixa nas expetativas face ao que denomina de estado de sítio, exercido pelas autoridades madrilenas. Os líderes pro-soberania da Catalunha admitiram hoje que poderão desconvocar o referendo de 1 de outubro, se hoje, antes da meia noite, o governo espanhol se comprometer a autorizar um referendo pacato.

Sànchez criticou o cerco do governo central e admitiu que “esta pressão pode ser difícil uma alta participação, já que ir votar pode converter-se num ato de heroísmo”. Segundo a Generalitat, o censos do referendo é de mais de 5,3 milhões de eleitores.